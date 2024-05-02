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В Тюмени водитель проехал по перекрытой из-за ремонта ул. Ленина

Перекрытая дорога не помеха: тюменские водители ездят по улице Ленина

2 мая 2024, 07:17
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени водитель проехал по перекрытой из-за ремонта ул. Ленина

В Тюмени 1 мая перекрыли движение в центре города по нескольким улицам в связи с работами по капитальному ремонту улицы Ленина. Однако водителям перегороженные блоками участки автодорог, как выяснилось, не помеха.

Один из автовладельцев просто отодвинул блоки и проехал по закрытому участку Ленина. После преодоления препятствия тюменец вернул на место ограждение. Данное действо сняли на видео очевидцы.

Видео: Тюмень с огоньком

Напомним, с 1 мая по 1 ноября 2024 года в областной столице закрыты для проезда транспортных средств: улица Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев, улицы Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого, Семакова — от Ленина до Улицкого и Кирова — от Ленина до Урицкого.

#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Перекрытие дороги#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Улица Ленина
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