Перекрытая дорога не помеха: тюменские водители ездят по улице Ленина

Напомним, с 1 мая по 1 ноября 2024 года в областной столице закрыты для проезда транспортных средств: улица Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев, улицы Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого, Семакова — от Ленина до Улицкого и Кирова — от Ленина до Урицкого.