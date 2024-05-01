Из-за капремонта в Тюмени на полгода закрыли участок улицы Ленина

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Общественный транспорт будет следовать в объезд со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту. С расписанием городских автобусов можно ознакомиться здесь.
Напомним, в 2024 году на улице Ленина стартуют работы в рамках второго этапа капитального ремонта — его продолжительность составит почти два года. Полностью второй этап будет завершен в ноябре 2025 года. Из городской казны на эти цели выделен 1 миллиард 225 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая в связи с проведением торжественных мероприятий до 12:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до Николая Машарова.