Из-за капремонта в Тюмени на полгода закрыли участок улицы Ленина

Напомним, в 2024 году на улице Ленина стартуют работы в рамках второго этапа капитального ремонта — его продолжительность составит почти два года. Полностью второй этап будет завершен в ноябре 2025 года. Из городской казны на эти цели выделен 1 миллиард 225 миллионов рублей.