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В Тюмени на полгода перекрыли участок ул. Ленина из-за капремонта

Из-за капремонта в Тюмени на полгода закрыли участок улицы Ленина

1 мая 2024, 05:43
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на полгода перекрыли участок ул. Ленина из-за капремонта

В Тюмени перекрыли на 6 месяцев участки автомобильных дорог в центре города в связи с реконструкцией улицы Ленина. С 1 мая по 1 ноября 2024 года транспортные средства не смогут проехать:
  • по улице Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев,
  • по улице Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого,
  • по улице Семакова — на участке от Ленина до Улицкого,
  • по улице Кирова — на участке от Ленина до Урицкого.
Фото: Администрация Тюмени

Общественный транспорт будет следовать в объезд со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту. С расписанием городских автобусов можно ознакомиться здесь.

Напомним, в 2024 году на улице Ленина стартуют работы в рамках второго этапа капитального ремонта — его продолжительность составит почти два года. Полностью второй этап будет завершен в ноябре 2025 года. Из городской казны на эти цели выделен 1 миллиард 225 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая в связи с проведением торжественных мероприятий до 12:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до Николая Машарова.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Перекрытие дороги#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Реконструкция#Улица Ленина
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