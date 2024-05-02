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В Тюменской области пьяный водитель без прав вылетел в кювет

Пьяный бесправник опрокинул машину в кювет на тюменской трассе

2 мая 2024, 09:13
Фото: Госавтоинспекция Тобольска / ВКонтакте

В Тюменской области пьяный водитель без прав вылетел в кювет

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. К ответственности за нетрезвое вождение он уже привлекался четыре раза.

1 мая около 5 часов утра на 124 километре дороги Аромашево - Вагай 33-летний водитель "ВАЗ 21103" съехал в кювет и перевернулся. В Госавтоинспекции Тобольска сообщили, что у мужчины не было водительских прав.

В результате аварии автомобилист получил травмы, его доставили в ОБ №3 Тобольска, где ему назначили амбулаторное лечение. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался.

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Помимо этого, автомобилист уже четыре раза привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, из них три - по статье 264 УК РФ.

Ранее "Наш город" сообщал, что на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск автомобиль "Мицубиси" влетел в "УАЗ". В аварии пострадала водитель иномарки.

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