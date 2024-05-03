Строительство загородных домов подорожало в Тюмени

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
В Тюмени подорожало строительство загородных домов и дач. Владелец компании по строительству коттеджей рассказал Ura.ru, что услуги рабочих подорожали в среднем на 10-15%.
«К началу строительного сезона цены, конечно, по сравнению с прошлым годом, выросли. Бригада стала дороже где-то на 10-15%. Это не считая стоимости материалов и инструментов, они тоже заметно выросли в цене», — отметил бизнесмен.
По его словам, спрос на строительство домов продолжает расти несмотря на рост стоимости услуги. Причем данная тенденция наблюдается на протяжении последних двух лет — тюменцы покупают небольшие участки в деревнях, селах и СНТ, в весенне-летний период нанимают бригаду, а внутренней отделкой занимаются зимой.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области дачи подорожали за год на 33%. Специалисты рассказали, где продаются самые дешевые и самые дорогие дачные участки.