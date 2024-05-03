Строительство загородных домов подорожало в Тюмени

По его словам, спрос на строительство домов продолжает расти несмотря на рост стоимости услуги. Причем данная тенденция наблюдается на протяжении последних двух лет — тюменцы покупают небольшие участки в деревнях, селах и СНТ, в весенне-летний период нанимают бригаду, а внутренней отделкой занимаются зимой.