Дачи в Тюменской области за год подорожали на 33%

За год средняя стоимость дач в Тюменской области выросла на 33% - до 2.6 миллиона рублей. Специалист по загородной недвижимости АН "СОВА" Евгений Прокопюк рассказал РБК Тюмень, что сейчас самые дорогие дачи продаются на Ирбитском тракте - в среднем 896.5 тысячи рублей за сотку. На втором месте - Старотобольский тракт с 599.1 тысячи за сотку. Высокие цены эксперт связал с небольшим количеством предложений и активной рекламой коттеджей.