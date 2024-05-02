Дачи в Тюменской области за год подорожали на 33%

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
За год средняя стоимость дач в Тюменской области выросла на 33% - до 2.6 миллиона рублей. Специалист по загородной недвижимости АН "СОВА" Евгений Прокопюк рассказал РБК Тюмень, что сейчас самые дорогие дачи продаются на Ирбитском тракте - в среднем 896.5 тысячи рублей за сотку. На втором месте - Старотобольский тракт с 599.1 тысячи за сотку. Высокие цены эксперт связал с небольшим количеством предложений и активной рекламой коттеджей.
Самые дешевые дачи - на Червишевском и Тобольском трактах, там они стоят в среднем 359.1 и 371.6 тысячи рублей за сотку соответственно. В первом случае низкая цена связана с большой удаленностью от города.
Аналитики "Авито Недвижимости" добавили, что самые дорогие дачи расположены непосредственно под Тюменью, в Винзилях, Боровском и Успенке. Самые дешевые - в Ишиме и Ялуторовске. Эксперты прогнозируют, что весной и летом цены на дачи снова вырастут, при этом, спрос на них в первом квартале вырос в 5.5 раза.
"Рост цен связан с повышением стоимости земли, высоким спросом на покупку загородной недвижимости и развитием инфраструктуры по трактам — строительством социально значимых объектов, магазинов, увеличением количества общественного транспорта и т. д", - добавила заместитель руководителя офиса АН "СОВА" Екатерина Шадрина.
Ранее "Наш город" сообщал, что в Тюмени резко подорожали однокомнатные квартиры и студии. За год средняя цена "квадрата" поднялась на 18.5 тысячи рублей - до 117.5 тысячи на вторичном рынке.