Дальше Тюмень? Курганские школьники просят отменить ОГЭ из-за паводка

В Тюменской области тем временем тоже складывается напряженная обстановка с паводком. Затоплены населенные пункты в Абатском, Викуловском и Упоровском районах. Жителей массово эвакуируют. Школьникам, проживающим в селах, тоже не до учебы. При этом, как пишет Александр Моор в своем телеграм-канале, топить Тюменскую область будет еще как минимум две недели. Пока родители и школьники массово не просили отменить государственные экзамены.