Дальше Тюмень? Курганские школьники просят отменить ОГЭ из-за паводка

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Многие школы в регионе переоборудовали в ПВР, организовано дистанционное обучение, которое не сравнится с традиционным, особенно перед ОГЭ, когда школьникам требуется тщательная подготовка.
Курганцы создали петицию. Подписали ее уже более 1 тысячи человек.
В Тюменской области тем временем тоже складывается напряженная обстановка с паводком. Затоплены населенные пункты в Абатском, Викуловском и Упоровском районах. Жителей массово эвакуируют. Школьникам, проживающим в селах, тоже не до учебы. При этом, как пишет Александр Моор в своем телеграм-канале, топить Тюменскую область будет еще как минимум две недели. Пока родители и школьники массово не просили отменить государственные экзамены.
Ранее глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить государственные экзамены для школьников в регионах, пострадавших от паводка. Об этом депутат сообщила в соцсети. Пока на ее предложение не отреагировали.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область переживает самый масштабный паводок за все время.