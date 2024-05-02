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Дальше Тюмень? Курганские школьники просят отменить ОГЭ из-за паводка

Дальше Тюмень? Курганские школьники просят отменить ОГЭ из-за паводка

2 мая 2024, 15:06
Фото: 1MI
Девятиклассники из Курганской области и их родители просят отменить ОГЭ из-за мощных паводков. Все дело в том, что семьям из затопленных территорий негде жить, а тем более готовиться к экзаменам.
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Дети

Многие школы в регионе переоборудовали в ПВР, организовано дистанционное обучение, которое не сравнится с традиционным, особенно перед ОГЭ, когда школьникам требуется тщательная подготовка.

Курганцы создали петицию. Подписали ее уже более 1 тысячи человек.

В Тюменской области тем временем тоже складывается напряженная обстановка с паводком. Затоплены населенные пункты в Абатском, Викуловском и Упоровском районах. Жителей массово эвакуируют. Школьникам, проживающим в селах, тоже не до учебы. При этом, как пишет Александр Моор в своем телеграм-канале, топить Тюменскую область будет еще как минимум две недели. Пока родители и школьники массово не просили отменить государственные экзамены.

Ранее глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить государственные экзамены для школьников в регионах, пострадавших от паводка. Об этом депутат сообщила в соцсети. Пока на ее предложение не отреагировали.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область переживает самый масштабный паводок за все время.

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#Нигина Азамова#Общество#Дети#Тюменская область#Школьники#Экзамены#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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