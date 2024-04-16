Из-за паводка школьников Ишима переводят на дистанционное обучение

С 17 апреля всех школьников Ишима переводят на дистанционное обучение. Дети будут учиться из дома в связи с паводковой ситуацией в регионе, сообщили в департаменте по социальным вопросам администрации Ишима. Когда возобновятся очные занятия — не уточняется.