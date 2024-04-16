Из-за паводка школьников Ишима переводят на дистанционное обучение

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
С 17 апреля всех школьников Ишима переводят на дистанционное обучение. Дети будут учиться из дома в связи с паводковой ситуацией в регионе, сообщили в департаменте по социальным вопросам администрации Ишима. Когда возобновятся очные занятия — не уточняется.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор объявил о срочной эвакуации жителей Казанского и Ишимского районов. По словам главы региона, есть вероятность, что дамбы будут прорваны.