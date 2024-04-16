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Из-за паводка школьники в Ишиме переходят на дистанционное обучение

Из-за паводка школьников Ишима переводят на дистанционное обучение

16 апреля 2024, 09:01
Фото: 1MI

Из-за паводка школьники в Ишиме переходят на дистанционное обучение

Учиться из дома будут абсолютно все учащиеся школ Ишима. Обучение станет дистанционным с 17 апреля.

С 17 апреля всех школьников Ишима переводят на дистанционное обучение. Дети будут учиться из дома в связи с паводковой ситуацией в регионе, сообщили в департаменте по социальным вопросам администрации Ишима. Когда возобновятся очные занятия — не уточняется.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор объявил о срочной эвакуации жителей Казанского и Ишимского районов. По словам главы региона, есть вероятность, что дамбы будут прорваны.

Шесть населенных пунктов в Ишимском районе могут уйти под воду. КАРТА
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