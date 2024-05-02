Викуловский район переживает самый масштабный паводок в истории

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Вместе с тем, в районе шквалистый ветер, из-за которого временно не работают лодочные переправы. На территории перекрыто четыре дороги. Затопило 19 населенных пунктов, а более 1000 человек эвакуировали.
В данный момент в районе работают сотрудники МЧС, Противопожарной службы, ТОСЭР, полиции и других ведомств.
По прогнозам специалистов, паводок в Викуловском районе продлится не менее двух недель.
Ранее «Наш город» писал, что в трех районах Тюменской области активно растет уровень воды.