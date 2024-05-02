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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Викуловский район переживает самый масштабный паводок в истории

Викуловский район переживает самый масштабный паводок в истории

2 мая 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации с паводком в Викуловском районе. Уровень реки Ишим там превысил рекордные отметки — 1139 сантиметров.

Вместе с тем, в районе шквалистый ветер, из-за которого временно не работают лодочные переправы. На территории перекрыто четыре дороги. Затопило 19 населенных пунктов, а более 1000 человек эвакуировали.

В данный момент в районе работают сотрудники МЧС, Противопожарной службы, ТОСЭР, полиции и других ведомств.

По прогнозам специалистов, паводок в Викуловском районе продлится не менее двух недель.

Ранее «Наш город» писал, что в трех районах Тюменской области активно растет уровень воды.

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#Нигина Азамова#Происшествия#МЧС#Эвакуация#Река#Вода#Потоп#Паводок#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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