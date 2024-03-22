Тюменские школьники начали досрочно сдавать ЕГЭ

В этом году в Тюменской области ЕГЭ будут сдавать около 12.5 тысячи ребят. Дополнительные баллы к результатам экзамена они могут получить за волонтерскую работу, медали за сдачу ГТО и победы в чемпионатах Европы и мира. Преимущество также имеют победители всероссийских олимпиад и отличники.