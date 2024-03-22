Тюменские школьники начали досрочно сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Сегодня, 22 марта, в Тюменской области стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Она продлится до 22 апреля, сообщили в информационном центре правительства региона.
В этом году проходить тестирование досрочно будут всего семь школьников. Пятеро решили сдать русский язык, по трое сдадут профильную математику и литературу, двое — физику и всего один — английский язык.
В этом году в Тюменской области ЕГЭ будут сдавать около 12.5 тысячи ребят. Дополнительные баллы к результатам экзамена они могут получить за волонтерскую работу, медали за сдачу ГТО и победы в чемпионатах Европы и мира. Преимущество также имеют победители всероссийских олимпиад и отличники.
Ранее «Наш город» рассказал, каким будет межвузовский кампус в Тюмени. Подготовка к его строительству началась в середине февраля, а потратят на него более 32 миллиардов рублей.