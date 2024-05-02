Путин присвоил тюменцу Юрию Пахотину звание заслуженного журналиста РФ

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:02
Об этом сообщает информцентр Правительства. Юрий Пахотин начал свою журналистскую деятельность в 1974 году в газете «Авиатор Тюмени». Он был редактором нескольких тюменских изданий. В своей текущей должности он работает с 2020 года.
В инфоцентре поздравили тюменца с высокой наградой и пожелали больших успехов.
Ранее «Наш город» писал, что на звание почетного гражданина Тюмени претендует основатель «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.