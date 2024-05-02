nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Путин присвоил тюменцу Юрию Пахотину звание заслуженного журналиста РФ

Путин присвоил тюменцу Юрию Пахотину звание заслуженного журналиста РФ

2 мая 2024, 16:00
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил редактору журнала «Сибирское богатство» АНО «Тюменская область сегодня» Юрию Пахотину почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Об этом сообщает информцентр Правительства. Юрий Пахотин начал свою журналистскую деятельность в 1974 году в газете «Авиатор Тюмени». Он был редактором нескольких тюменских изданий. В своей текущей должности он работает с 2020 года.

В инфоцентре поздравили тюменца с высокой наградой и пожелали больших успехов.

Ранее «Наш город» писал, что на звание почетного гражданина Тюмени претендует основатель «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.

Читайте также:
В Тюменской области учительницу не берут на работу и угрожают из-за откровенных фотоПропавшего тюменца убили и закопали в канаве знакомыеКак тюменские бойцы СВО проголосуют за президента на передовой? Видео
#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Журналисты#Журналистика#Владимир Путин
Подпишитесь
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
Сегодня, 05:34
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Сегодня, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Сегодня, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Сегодня, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Сегодня, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Сегодня, 07:24
"