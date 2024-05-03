Без опыта и знаний: тюменцам предлагают упаковывать сыр на фабрике в Южной Корее

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Тюменцам предлагают работать на мини-фабрике по производству сыра в Южной Корее. Работодатель обещает платить от 180 до 240 тысяч в месяц в зависимости от переработок, указано в вакансии на «Авито».
В обязанности работника входит стикеровка, маркировка, упаковка и отгрузка готовой продукции, выявление брака в момент упаковки. Работать нужно будет по 10-12 часов 6 дней в неделю.
В вакансии указано, что для трудоустройства обязательно нужен загранпаспорт, но опыт работы и знание языка не требуются — тонкостям работы обещают обучить на месте. Будущему сотруднику гарантируют бесплатное питание на заводе и жилье — по 2-3 человека на комнату, семьи заселяют отдельно.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области не хватает офисных сотрудников. Работодателям нужны менеджеры, инженеры и бухгалтеры.