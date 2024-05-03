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Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Тюменцам предлагают работать на сырной фабрике в Южной Корее

Без опыта и знаний: тюменцам предлагают упаковывать сыр на фабрике в Южной Корее

3 мая 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам предлагают работать на сырной фабрике в Южной Корее

Работодатель обещает платить от 180 до 240 тысяч рублей. Сотруднику придется работать по 10-12 часов 6 дней в неделю.

Тюменцам предлагают работать на мини-фабрике по производству сыра в Южной Корее. Работодатель обещает платить от 180 до 240 тысяч в месяц в зависимости от переработок, указано в вакансии на «Авито».

В обязанности работника входит стикеровка, маркировка, упаковка и отгрузка готовой продукции, выявление брака в момент упаковки. Работать нужно будет по 10-12 часов 6 дней в неделю.

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В вакансии указано, что для трудоустройства обязательно нужен загранпаспорт, но опыт работы и знание языка не требуются — тонкостям работы обещают обучить на месте. Будущему сотруднику гарантируют бесплатное питание на заводе и жилье — по 2-3 человека на комнату, семьи заселяют отдельно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области не хватает офисных сотрудников. Работодателям нужны менеджеры, инженеры и бухгалтеры.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Южная Корея#Средняя зарплата
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