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В Тюмени обострился дефицит офисных работников

В Тюмени не хватает офисных сотрудников

30 апреля 2024, 07:16
Фото: 1MI

В Тюмени обострился дефицит офисных работников

В Тюменской области в этом году более чем на 20% выросло число вакансий для офисных сотрудников по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данный озвучили аналитики Авито Работа.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются менеджеры (17% предложений о работе из общего числа офисных вакансий), инженеры (12% вакансий) и бухгалтеры (8% вакансий). Одновременно с этим увеличился размер предлагаемой заработной платы — в среднем на 13%.

«Самую заметную динамику показали зарплатные предложения в вакансиях для технологов (+26%), инженеров (+25%) и менеджеров по продажам (+25%). Для сравнения: в целом по России предлагаемая оплата труда для новых сотрудников офисов увеличилась на 12%, а лидируют по динамике прироста брокеры (27%) и SEO-специалисты (24%)», — сообщила РБК Тюмень региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

И добавила, что наблюдается активная конкуренция за кадры среди работодателей — для привлечения сотрудников используют материальные и нематериальные способы мотивации — от корпоративных бонусов и льгот, полисов ДМС и страхования жизни до обучения профессиональным навыкам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени медианная заработная плата, предлагаемая на вакансиях молодым сотрудника, превысила 113 тысяч рублей. За два года этот показатель увеличился на 50 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Офисы#Вакансии
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