В Тюмени не хватает офисных сотрудников

В Тюмени обострился дефицит офисных работников

В Тюменской области в этом году более чем на 20% выросло число вакансий для офисных сотрудников по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данный озвучили аналитики Авито Работа.

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