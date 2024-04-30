В Тюмени не хватает офисных сотрудников

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Наибольшим спросом у работодателей пользуются менеджеры (17% предложений о работе из общего числа офисных вакансий), инженеры (12% вакансий) и бухгалтеры (8% вакансий). Одновременно с этим увеличился размер предлагаемой заработной платы — в среднем на 13%.
«Самую заметную динамику показали зарплатные предложения в вакансиях для технологов (+26%), инженеров (+25%) и менеджеров по продажам (+25%). Для сравнения: в целом по России предлагаемая оплата труда для новых сотрудников офисов увеличилась на 12%, а лидируют по динамике прироста брокеры (27%) и SEO-специалисты (24%)», — сообщила РБК Тюмень региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.
И добавила, что наблюдается активная конкуренция за кадры среди работодателей — для привлечения сотрудников используют материальные и нематериальные способы мотивации — от корпоративных бонусов и льгот, полисов ДМС и страхования жизни до обучения профессиональным навыкам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени медианная заработная плата, предлагаемая на вакансиях молодым сотрудника, превысила 113 тысяч рублей. За два года этот показатель увеличился на 50 тысяч рублей.