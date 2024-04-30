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Участок федеральной трассы Тюмень — Омск заблокировали из-за паводка

Участок федеральной трассы Тюмень — Омск заблокировали из-за паводка

30 апреля 2024, 06:54
Фото: 1MI
На участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе введены временные ограничения для передвижения грузовиков. Движение по автодороге для большегрузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров, закрыто:
  • с 9:00 до 10:00,
  • с 12:00 до 13:00,
  • с15:00 до 16:00,
  • с 19:00 до 20:00,
  • с 03:00 до 07:00.

Для контроля скоростного режима и минимизации риска образования заторов выставлены посты ДПС ГИБДД на границах опасного участка с 353 по 363 километры. Снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту, сообщает Уралуправтодор.

Ранее «Наш Город» писал, что для сокращения продолжительности пробок на трассе Тюмень — Омск власти ввели схему ритмичного реверсивного движения. Для транспорта открывают «окна» для проезда: с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 4:00 до 7:00.

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