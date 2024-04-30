Участок федеральной трассы Тюмень — Омск заблокировали из-за паводка

Ранее «Наш Город» писал, что для сокращения продолжительности пробок на трассе Тюмень — Омск власти ввели схему ритмичного реверсивного движения. Для транспорта открывают «окна» для проезда: с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 4:00 до 7:00.