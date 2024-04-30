Участок федеральной трассы Тюмень — Омск заблокировали из-за паводка

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Для контроля скоростного режима и минимизации риска образования заторов выставлены посты ДПС ГИБДД на границах опасного участка с 353 по 363 километры. Снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту, сообщает Уралуправтодор.
Ранее «Наш Город» писал, что для сокращения продолжительности пробок на трассе Тюмень — Омск власти ввели схему ритмичного реверсивного движения. Для транспорта открывают «окна» для проезда: с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 4:00 до 7:00.