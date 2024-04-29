Более 100 тысяч рублей готовы платить курьерам в Тюмени

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 67 тысяч, в 2023 году — 87,3 тысячи рублей. При этом самые высокие зарплаты предлагали курьерам и упаковщикам — 114 и 104 тысячи рублей соответственно. Такие данные озвучили аналитики hh.ru.
При этом наименьший заработок предлагали на вакансиях с частичной занятостью.
По данным аналитиков «Зарплаты.Ру», по итогам первого квартала 2024 года в Тюмени было опубликовано почти на 50% больше предложений о работе для молодежи. Наибольшая часть вакансий была опубликована компаниями из сфер транспорта и логистики (26% вакансий), обслуживающего и административного персонала (22%), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени приглашают в Москву работать упаковщиками брендовой одежды. Платить обещают около четверти миллиона рублей за вахту.