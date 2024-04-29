Более 100 тысяч рублей готовы платить курьерам в Тюмени

По данным аналитиков «Зарплаты.Ру», по итогам первого квартала 2024 года в Тюмени было опубликовано почти на 50% больше предложений о работе для молодежи. Наибольшая часть вакансий была опубликована компаниями из сфер транспорта и логистики (26% вакансий), обслуживающего и административного персонала (22%), пишет РБК Тюмень.