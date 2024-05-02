В некоторых частях Тюмени пошел снег

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В социальных сетях тюменцы сообщают о нехарактерных для мая осадках. На Доме обороны идет снег, пишут горожане в социальных сетях. В районе Московского тракта уже почти час льет дождь.
В данный момент температура воздуха в Тюмени составляет +4 градуса. Завтра в областной столице ожидается максимум +8 градусов, к вечеру ожидается снег с дождем. В субботу воздух прогреется до 5 градусов. К ночи виртуальные синоптики обещают снег.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вторые сутки ищут пропавшего подростка.