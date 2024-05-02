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Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

В некоторых частях Тюмени пошел снег

В некоторых частях Тюмени пошел снег

2 мая 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney
Тюмень накрыла обещанная непогода. В некоторых частях города пошел снег. В нескольких районах областной столицы — ливень.
Сюжет
Снег

В социальных сетях тюменцы сообщают о нехарактерных для мая осадках. На Доме обороны идет снег, пишут горожане в социальных сетях. В районе Московского тракта уже почти час льет дождь.

В данный момент температура воздуха в Тюмени составляет +4 градуса. Завтра в областной столице ожидается максимум +8 градусов, к вечеру ожидается снег с дождем. В субботу воздух прогреется до 5 градусов. К ночи виртуальные синоптики обещают снег.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вторые сутки ищут пропавшего подростка.

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#Нигина Азамова#Общество#Погода в Тюмени#Дождь#Снег#Снегопад
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