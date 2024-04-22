Шашлыки отменяются? В Тюмени в майские праздники выпадет снег

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Как сообщают виртуальные синоптики, пасмурно и дождливо в Тюмени будет с 1 мая. Температура воздуха опустится до 11 градусов днем и до 5 градусов ночью. 2-го мая пойдет дождь. Такая погода с возможными осадками продержится до 4 мая.
По данным сервиса Яндекс. Погода, 5 мая столбики термометра резко опустятся до 0 градусов днем. Пойдет снег с дождем. На следующий день станет чуть теплее: +3 градуса. Но осадки продолжатся. Теплеть начнет ко вторнику, 7 мая.
9 и 10 мая температура воздуха днем составит 17 градусов. Будут идти дожди.
Ранее «Наш город» писал, что Абатский район Тюменской области накроет водой со дня на день.