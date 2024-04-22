Шашлыки отменяются? В Тюмени в майские праздники выпадет снег

Как сообщают виртуальные синоптики, пасмурно и дождливо в Тюмени будет с 1 мая. Температура воздуха опустится до 11 градусов днем и до 5 градусов ночью. 2-го мая пойдет дождь. Такая погода с возможными осадками продержится до 4 мая.