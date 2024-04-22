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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Тюмени в майские праздники похолодает до 0 и выпадет снег

Шашлыки отменяются? В Тюмени в майские праздники выпадет снег

22 апреля 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени в майские праздники похолодает до 0 и выпадет снег

В Тюмень пришло долгожданное весеннее тепло. Автолюбители уже поменяли резину, а горожане убрали пуховики и куртки на антресоли до осени. Но погода в областной столице снова готовит сюрприз.
Сюжет
Снег

Как сообщают виртуальные синоптики, пасмурно и дождливо в Тюмени будет с 1 мая. Температура воздуха опустится до 11 градусов днем и до 5 градусов ночью. 2-го мая пойдет дождь. Такая погода с возможными осадками продержится до 4 мая.

По данным сервиса Яндекс. Погода, 5 мая столбики термометра резко опустятся до 0 градусов днем. Пойдет снег с дождем. На следующий день станет чуть теплее: +3 градуса. Но осадки продолжатся. Теплеть начнет ко вторнику, 7 мая.

9 и 10 мая температура воздуха днем составит 17 градусов. Будут идти дожди.

Ранее «Наш город» писал, что Абатский район Тюменской области накроет водой со дня на день.

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#Нигина Азамова#Общество#Погода в Тюмени#Погода#Снег#Майские праздники
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