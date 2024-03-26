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На Тюменскую область надвигаются снегопад и похолодание

На юге Тюменской области резко испортится погода

26 марта 2024, 07:50
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются снегопад и похолодание

Резкое похолодание, мокрый снег, местами сильный, гололед, ветер до 12 м/с метеорологи обещают в ночь с 27 на 28 марта. Температура воздуха опустится до -3…-10.
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Снег

Днем в четверг снегопад продолжится, при этом воздух прогреется к полудню до +3…+8. В пятницу, 29 марта, ночью ожидается 0… -5, днем максимальная температура воздуха составит -2…+3. Местами вероятны осадки в виде мокрого снега, скорость ветра составит 6-11 м/с, в отдельных районах до 15 м/с.

В Тюмени мокрый снег с дождем ожидается на протяжении трех дней — со среды до пятницы включительно. За трое суток выпадет более 15 мм осадков. Температура воздуха в эти дни составит -2…+7.

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