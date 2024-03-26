На юге Тюменской области резко испортится погода

Днем в четверг снегопад продолжится, при этом воздух прогреется к полудню до +3…+8. В пятницу, 29 марта, ночью ожидается 0… -5, днем максимальная температура воздуха составит -2…+3. Местами вероятны осадки в виде мокрого снега, скорость ветра составит 6-11 м/с, в отдельных районах до 15 м/с.