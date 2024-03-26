Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?

В тюменских школах с 1 апреля стартует прием заявления заявлений для зачисления детей в первый класс. Куда и когда нужно обращаться, какие документы нужны— в материале «Нашего Города».

Когда можно подать заявление на прием ребенка в 1 класс Как узнать к какой школе относится тот или район Какие документы нужны для зачисления в школу Как подать заявление на зачисление в 1 класс в Тюмени?

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