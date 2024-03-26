nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?

Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?

26 марта 2024, 07:30
Фото: 1MI
В тюменских школах с 1 апреля стартует прием заявления заявлений для зачисления детей в первый класс. Куда и когда нужно обращаться, какие документы нужны— в материале «Нашего Города».
Сюжет
Дети

Когда можно подать заявление на прием ребенка в 1 класс

В 2024 году запись юных тюменцев в первые классы будет проходить в два этапа:

С 1 апреля по 30 июня 2024 года будут принимать заявления в образовательные учреждения по месту постоянной регистрации, в другие школы — у льготных категорий граждан (дети участников СВО, из многодетных семей, дети сотрудников МЧС и т. д.)

С 6 июля по 5 сентября 2024 года будут принимать заявления от родителей детей, которые не зарегистрированы постоянно на территории, закрепленной за конкретной школой.

Когда начнется запись в первые классы в Тюмени? Когда начнется запись в первые классы в Тюмени?

Как узнать к какой школе относится тот или район

Информация о том, какие районы и микрорайоны закреплены за тем или иным образовательным учреждением размещена на сайте школы (гимназии, лицея). Кроме того, данные сведения можно посмотреть на сайтах районной администрации и регионального комитета по образованию.

«Бежали раздетые и босиком»: дети из Тюмени находились в момент теракта в «Крокусе»
Узнать подробнее

Какие документы нужны для зачисления в школу

Вместе с заявлением о зачислении ребенка в 1-й класс его родители или законные представители также подают следующие документы:

  • свидетельство о рождении ребенка (копия);
  • паспорта законных представителей/родителей (копия);
  • свидетельство о рождении сестры/брата (копия), если записывать ребенка в 1-й класс в школу будут на льготной основе;
  • свидетельство о регистрации будущего школьника по месту пребывания/жительства на закрепленной за школой территории (копия документа).
  • Медкарта по форме № 026/у-2000, которую детям выдают после выпуска из дошкольного учреждения, либо оформляют в поликлинике. Медкарту можно предоставить позже — необязательно при подаче заявления.
  • Если ребенок имеет право первоочередного или внеочередного приема в 1-й класс, необходимо также подать документы, подтверждающие это право. Также нужно будет приложить к комплекту документов СНИЛС — как заявителя, так и самого ребенка.

Как подать заявление на зачисление в 1 класс в Тюмени?

Родители первоклассников могут подать заявление о зачислении несколькими способами:

  • лично, обратившись в образовательное учреждение;
  • через сайт «Госуслуги»;
  • отправить заказное письмо на адрес образовательного учреждения через почту России.

Все поданные в установленные сроки заявления начнут рассматривать после того, как завершится срок приемной кампании — после 30 июня 2024 года.

Читайте также:
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении«Решила вопросы с жильем»: тюменка Алена Водонаева помогла семьям из БелгородаБолее 13 тонн опасного молока произвел тюменский завод
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Первый класс
Неизвестные преступники: необходим ли Тюмени более жесткий контроль миграции?
Сегодня, 08:10
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
Сегодня, 07:17
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет
Вчера, 07:07
На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца
Сегодня, 05:54
Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?
Сегодня, 08:35
На юге Тюменской области резко испортится погода
Сегодня, 07:50
"