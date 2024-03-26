Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В 2024 году запись юных тюменцев в первые классы будет проходить в два этапа:
С 1 апреля по 30 июня 2024 года будут принимать заявления в образовательные учреждения по месту постоянной регистрации, в другие школы — у льготных категорий граждан (дети участников СВО, из многодетных семей, дети сотрудников МЧС и т. д.)
С 6 июля по 5 сентября 2024 года будут принимать заявления от родителей детей, которые не зарегистрированы постоянно на территории, закрепленной за конкретной школой.
Когда начнется запись в первые классы в Тюмени? Когда начнется запись в первые классы в Тюмени?
Информация о том, какие районы и микрорайоны закреплены за тем или иным образовательным учреждением размещена на сайте школы (гимназии, лицея). Кроме того, данные сведения можно посмотреть на сайтах районной администрации и регионального комитета по образованию.
Вместе с заявлением о зачислении ребенка в 1-й класс его родители или законные представители также подают следующие документы:
Родители первоклассников могут подать заявление о зачислении несколькими способами:
Все поданные в установленные сроки заявления начнут рассматривать после того, как завершится срок приемной кампании — после 30 июня 2024 года.