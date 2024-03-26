Более 13 тонн опасного молока произвел тюменский завод

Отметим ООО «Молоко» в регионе работает с 2001 года. Генеральным директором предприятия и учредителем является Виталий Бауэр. Основным видом деятельности является производство питьевого молока и сливок. По итогам 2022 года выручка общества составила 883 миллиона рублей, чистая прибыли унизилась на 74% и составила 1,1 миллион рублей.