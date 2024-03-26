Более 13 тонн опасного молока произвел тюменский завод

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«Установить происхождение, качество и безопасность данного продукта невозможно, отсутствует прослеживаемость», — отметили в пресс-службе ведомства.
ООО «Молоко» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Аннулирована регистрация в «ВетИС.Паспорт» уполномоченного лица, допустившего нарушение. Приостановлена регистрация уполномоченного лица, осуществившего сертификацию продукции с нарушением прослеживаемости.
Отметим ООО «Молоко» в регионе работает с 2001 года. Генеральным директором предприятия и учредителем является Виталий Бауэр. Основным видом деятельности является производство питьевого молока и сливок. По итогам 2022 года выручка общества составила 883 миллиона рублей, чистая прибыли унизилась на 74% и составила 1,1 миллион рублей.
ООО «Молоко» является активным участником системы госзакупок — компания поставляют продукцию в больницы региона, детские сады.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Северная звезда» выпустила в оборот порядка 196 тонн молочной продукции и мясных полуфабрикатов из неизвестного сырья. Регистрацию предприятия в системе ФГИС «Меркурий» в связи с нарушениями аннулировали.