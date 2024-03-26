Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении

В ноябре 2022 года он вновь просил об освобождении, так как его зрение ухудшилось еще сильнее — у мужчины диагностирована амблиопия тяжелой степени, очки с диоптриями на -29 ему уже не помогают. Однако в этот раз суд сразу отказал ему в освобождении, несмотря на то, что он отсидел 11 лет из 13 назначенных (с учетом времени, проведенном в СИЗО).