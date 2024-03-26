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Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении

Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении

26 марта 2024, 07:17
Фото: nashgorod.ru
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
Заключенный Артур Маслаков отбывает наказание в исправительной колонии и носит очки с диоптриями на -29, однако и в них он ничего не видит. По состоянию здоровья он просит о досрочном освобождении. Мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы за подготовку к террористическому акту.

Последние 2 года Маслаков упорно борется за освобождение из колонии. Он был осужден в 2013 году по статьям УК РФ — «Подготовка к террористическому акту», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «Незаконное изготовление оружия». Но в сентябре 2020 года его освобождали по состоянию здоровья, после соответствующего решения Ленинского районного суда Тюмени. Но уже через месяц это решение было оспорено и Артур Маслаков вернулся в колонию.

В ноябре 2022 года он вновь просил об освобождении, так как его зрение ухудшилось еще сильнее — у мужчины диагностирована амблиопия тяжелой степени, очки с диоптриями на -29 ему уже не помогают. Однако в этот раз суд сразу отказал ему в освобождении, несмотря на то, что он отсидел 11 лет из 13 назначенных (с учетом времени, проведенном в СИЗО).

Недавно Маслакова в колонии навестил его адвокат Павел Руснаков, он рассказал, что к сегодняшнему дню заключенный уже почти ничего не видит, а потому вновь хочет просить о досрочном освобождении.

«Очки ему уже совсем не помогают. По колонии он передвигается чуть ли не на ощупь. Отмечу, что после -30 начинается уже слепота. По закону, он имеет право на повторную медицинскую экспертизу. Она бы показала, что он находится на грани слепоты. А в таком состоянии отбывать наказание в колонии — невозможно. Он планирует второй раз подавать в суд на досрочное освобождение», ему там очень тяжело, — рассказал «Нашему городу» адвокат.

Напомним, что Артур Маслаков в 2013 году готовит теракт в составе запрещенной в России террористической организации. Мусульмане занимались подготовкой «взрыва с использованием СВУ в кинотеатре „Киргизия“» в Москве. Однако правоохранители успели предотвратить террористический акт.

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