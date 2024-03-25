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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Тюменские студенты возмущены отсутствием дистанта в ТюмГУ

«Бабуси-охранницы нас спасут»: студенты Тюмени негодуют из-за отсутствия дистанта

25 марта 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские студенты возмущены отсутствием дистанта в ТюмГУ

Студенты ТюмГу негодуют из-за отсутствия полноценного дистанта. Свое возмущение ребята выражают в социальных сетях.

В группе университета сообщается, что дистанционный формат сохраняется только на 23 и 24 марта. С понедельника университет будет работать в стандартном режиме. Массовые и развлекательные мероприятия отменяются на этот же срок.

Представители учебного заведения также заявляют об усилении мер безопасности, однако студенты с трудом в это верят. В комментариях они заявляют, что ограничения на массовые мероприятия сняты в университете слишком рано.

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«Какую вы безопасность можете дать со своими бабушками на охране? Они первыми убегут при такой ситуации», — написала одна из студенток в комментариях.
«Молодцы! Учение — свет! Наши бабуси-охранницы нас спасут пока мы учимся!» — иронично высказалась Марина К.
«Почему такое неуважение к собственным студентам? Некоторые уже уехали в родные города и сейчас резко поменять заочно на очно», — сказала Елизавета Г.
«Пожалуйста, обратите внимание на волнение студентов. Эти действия только провоцируют тревогу и недовольство», — добавила Дарья С.

После негативных оценок сообщество ограничило возможность комментирования. О возможных предстоящих изменениях обещано сообщать заранее.

Напомним, что теракт в Крокус Сити Холл произошёл 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. В результате атаки погибли не менее 137 человек (из них трое детей) и более 182 человек получили ранения. В настоящее время преступники пойманы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

В связи с терактом, многие образовательные учреждения перешли на дистант, массовые мероприятия отменяют по всей стране.

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