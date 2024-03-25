«Бабуси-охранницы нас спасут»: студенты Тюмени негодуют из-за отсутствия дистанта

Напомним, что теракт в Крокус Сити Холл произошёл 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. В результате атаки погибли не менее 137 человек (из них трое детей) и более 182 человек получили ранения. В настоящее время преступники пойманы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.