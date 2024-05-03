Миллионы рублей выплатили пострадавшим от паводка тюменцам

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
149 семьям выплатили по 50 тысяч материальной помощи на первоначальные нужды, 945 человек получили по 10 тысяч единовременной материальной помощи. В целом в целях оказания финансовой помощи было принято 6 тысяч 777 заявлений, пишет ТАСС.
Напомним, по данным МЧС России в Тюменской области в зоне затопления находятся 40 населенных пунктов, часть сел и деревень отрезаны паводком от большой земли. Подтоплены более 360 и 500 дачных домов.