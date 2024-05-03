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Пострадавшим от паводка тюменцам выплатили почти 17 млн рублей

Миллионы рублей выплатили пострадавшим от паводка тюменцам

3 мая 2024, 03:33
Фото: 1MI

Пострадавшим от паводка тюменцам выплатили почти 17 млн рублей

Около 17 миллионов рублей выплатили жителям Тюменской области, чье имущество пострадало от большой воды. По данным оперативных служб, материальную помощь получили более 1 тысячи жителей региона.

149 семьям выплатили по 50 тысяч материальной помощи на первоначальные нужды, 945 человек получили по 10 тысяч единовременной материальной помощи. В целом в целях оказания финансовой помощи было принято 6 тысяч 777 заявлений, пишет ТАСС.

Напомним, по данным МЧС России в Тюменской области в зоне затопления находятся 40 населенных пунктов, часть сел и деревень отрезаны паводком от большой земли. Подтоплены более 360 и 500 дачных домов.

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