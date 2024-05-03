Миллионы рублей выплатили пострадавшим от паводка тюменцам

149 семьям выплатили по 50 тысяч материальной помощи на первоначальные нужды, 945 человек получили по 10 тысяч единовременной материальной помощи. В целом в целях оказания финансовой помощи было принято 6 тысяч 777 заявлений, пишет ТАСС.