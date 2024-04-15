Итоги дня в Тюмени: эвакуация из-за паводка, льготы для участников СВО и атака клещей

В Тюмени по-прежнему острой остается ситуация с паводком. Все чаще спасателям приходится прибегать к эвакуации населенных пунктов, а вода, при этом, и не думает отступать. Уже сегодня заместитель губернатора Владимир Чертметов сообщил о дате эвакуации из Ишимского района — река Ишим вот-вот достигнет критического уровня воды. Сейчас сотрудники МЧС эвакуируют жителей села Ильинка и Казанское. Кроме того, вывозят жителей из 8 населенных пунктов в Упоровском районе.