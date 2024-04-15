Итоги дня в Тюмени: эвакуация из-за паводка, льготы для участников СВО и атака клещей

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
15 апреля стало переломным моментом в Тюменском сезоне паводка. Вода в реках достигает критических значений, а эвакуировать из опасных зон могут начать принудительно. Тем временем теперь семьи участников СВО смогут не платить за коммуналку, а клещи все чаще стали кусать людей.
В Тюмени по-прежнему острой остается ситуация с паводком. Все чаще спасателям приходится прибегать к эвакуации населенных пунктов, а вода, при этом, и не думает отступать. Уже сегодня заместитель губернатора Владимир Чертметов сообщил о дате эвакуации из Ишимского района — река Ишим вот-вот достигнет критического уровня воды. Сейчас сотрудники МЧС эвакуируют жителей села Ильинка и Казанское. Кроме того, вывозят жителей из 8 населенных пунктов в Упоровском районе.
Тем временем, о новых мерах эвакуации рассказал и губернатор Александр Моор: теперь всех тех, кто откажется покидать дом в критической ситуации — будут штрафовать и выводить принудительно.
Тем временем в Тюменской области вовсю начался сезон активности клещей. О все новых случаях рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Всего с начала сезона за помощью уже обратилось больше 50 человек, 17 из них — дети.
Регистрируют укусы специалисты по всей области, поэтому всех жителей города просят соблюдать меры предосторожности.
В Тюмени ввели новые льготы для семей участников СВО. Теперь они могут не платить за счета по ЖКХ за находящегося на передовой родственника, если в доме не предусмотрены или не установлены счетчики. Меру поддержки уже утвердили на уровне правительства РФ.
«Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции. Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации», — сообщается на сайте правительства.
В Тюмени второй раз неизвестные мешают пилотам самолетов заходить на посадку. Все дело в лазерной атаке — в кабину пилота светят ярким лазером, мешая управляющим посадить самолет. Подобный инцидент произошел с воздушным судном на маршруте «Пермь-Тюмень», садиться пилотам пришлось экстренно в режиме ЧП. К счастью, никто не пострадал.
Похожая ситуация произошла 11 апреля у Рощино, тогда лазером ослепили пилотов на самолете «Сочи-Тюмень».
На юге Тюменской области в ближайшие сутки ожидается резкое изменение погоды. Метеорологи прогнозируют штормовой ветер, скорость которого будет достигать 15-16 м/с, в утренние часы и ночью туман с видимостью не более 500-1000 метров.
При этом в самой Тюмени температура останется стабильной — от +3 до +13 градусов, также на этой недели вплоть до выходных ожидаются дожди и переменная облачность.