Вода в Иртыше продолжает интенсивно прибывать. Рост за сутки — 10 см

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
В Увате и Демьянском уровень Иртыша увеличился на 9 и 5 сантиметров — до 10,53 метра и 855 сантиметров соответственно. В Усть-Ишиме (Омская область) вода поднялась на 6 сантиметров — до 941 сантиметра при критической отметке 820 сантиметров выше нуля поста.
В Тоболе в районе Иевлево уровень увеличился на 8 сантиметров — до 674 сантиметров. В Ялуторовске за последние сутки уровень воды в реке не изменился — 743 сантиметра, в Упорово снизился на 6 сантиметров — до 836 сантиметров выше нулевой отметки.
В Ишиме отмечается снижение уровня воды. В районе Ильинки уровень снизился на 2 сантиметра — до 787 сантиметров, в районе города Ишим на 7 сантиметров — до 887 сантиметров, в еле Абатское и Викулово — на 8 и 5 сантиметров до 11,16 и 11,11 метра соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область прибыли глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин с рабочим визитом. Министры проинспектируют ход работ по сдерживанию паводка в регионе.