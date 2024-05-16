Вода в Иртыше продолжает интенсивно прибывать. Рост за сутки — 10 см

В Ишиме отмечается снижение уровня воды. В районе Ильинки уровень снизился на 2 сантиметра — до 787 сантиметров, в районе города Ишим на 7 сантиметров — до 887 сантиметров, в еле Абатское и Викулово — на 8 и 5 сантиметров до 11,16 и 11,11 метра соответственно.