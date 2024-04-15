Новая льгота для семей тюменских мобилизованных. Как ее получить?

Ранее «Наш город» сообщал, что пострадавшим от паводка тюменцам пообещали облегченные условия по кредитам. Граждане могут рассчитывать как на кредитные каникулы, так и списание долга. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.