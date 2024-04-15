Новая льгота для семей тюменских мобилизованных. Как ее получить?

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Речь идет об оплате коммунальных услуг за своих отсутствующих родственников. На данный момент при отсутствии счетчиков оплата ЖКУ рассчитывается по нормативам, исходя из количества проживающих в квартире людей.
«Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции. Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации», — сообщается на сайте правительства.
Ранее «Наш город» сообщал, что пострадавшим от паводка тюменцам пообещали облегченные условия по кредитам. Граждане могут рассчитывать как на кредитные каникулы, так и списание долга. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.