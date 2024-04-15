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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Для семей мобилизованных ввели новую меру поддержки

Новая льгота для семей тюменских мобилизованных. Как ее получить?

15 апреля 2024, 08:43
Фото: 1MI

Для семей мобилизованных ввели новую меру поддержки

Семьи мобилизованных смогут не оплачивать счета за воду и газ, если в квартире нет счетчиков. Мера поддержки утверждена правительством РФ.

Речь идет об оплате коммунальных услуг за своих отсутствующих родственников. На данный момент при отсутствии счетчиков оплата ЖКУ рассчитывается по нормативам, исходя из количества проживающих в квартире людей.

«Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции. Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации», — сообщается на сайте правительства.
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Ранее «Наш город» сообщал, что пострадавшим от паводка тюменцам пообещали облегченные условия по кредитам. Граждане могут рассчитывать как на кредитные каникулы, так и списание долга. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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