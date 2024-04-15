Заместитель губернатора Тюмени назвал дату возможной эвакуации Ишимского района

По словам чиновника, в районе уже полностью эвакуируют село Казанское, а также настоятельно просят всех жителей Ишимского района собрать вещи и готовиться в срочном порядке покинуть дома. Для всех пострадавших от паводка людей уже подготовлены пункты временного размещения.