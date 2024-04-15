Заместитель губернатора Тюмени назвал дату возможной эвакуации Ишимского района

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Заявление Чейтметова о критических значениях уровня воды в Ишиме публикует информационный портал Тюменской области.
«Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, 15 апреля прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления», — заявил замгубернатора
По словам чиновника, в районе уже полностью эвакуируют село Казанское, а также настоятельно просят всех жителей Ишимского района собрать вещи и готовиться в срочном порядке покинуть дома. Для всех пострадавших от паводка людей уже подготовлены пункты временного размещения.
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