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Заместитель губернатора Тюмени назвал дату возможной эвакуации Ишимского района

Заместитель губернатора Тюмени назвал дату возможной эвакуации Ишимского района

15 апреля 2024, 10:33
Фото: 1MI

Заместитель губернатора Тюмени назвал дату возможной эвакуации Ишимского района

Эвакуацию в Ишимском районе по словам заместителя губернатора Владимира Чейтметова, а также критических отметок уровня воды в реке городские власти ожидают уже 15 апреля. Тяжелее всего придется селу Ильинка.

Заявление Чейтметова о критических значениях уровня воды в Ишиме публикует информационный портал Тюменской области.

«Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, 15 апреля прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления», — заявил замгубернатора

По словам чиновника, в районе уже полностью эвакуируют село Казанское, а также настоятельно просят всех жителей Ишимского района собрать вещи и готовиться в срочном порядке покинуть дома. Для всех пострадавших от паводка людей уже подготовлены пункты временного размещения.

Ранее «Наш Город» рассказывал о критическом уровне воды в Тоболе. Он может затопить весь Ялуторовск.

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