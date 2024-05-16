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Тюменка судится с главой села из-за оскорблений

«Я не пудель в сварочных ботинках»: тюменка судится с главой села из-за оскорблений

16 мая 2024, 07:36
Фото: 1MI

Тюменка судится с главой села из-за оскорблений

Жительница поселка Першино Соровского сельского поселения (Уватский район) Александра судится с главой муниципалитета Светланой Бондаренко из-за оскорблений в свой адрес.
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Суд

Причиной конфликта стала то, что пригрозила чиновнице принести грязную воду, которая в ее доме бежит из крана. Бондаренко данное действо не понравилось — она отыскала селянку в соцсетях, выяснила номер ее телефона и начала звонить оскорблениями.

Александру, мать двоих детей, чиновница обозвала «гнилью» и «алкашкой».

«От тебя ничего нет хорошего — только гниль, пошлость и врем, которые ты занимаешь у тех чиновников, что сегодня делают благое дело (какое именно — не уточняется). Я тебе не пудель в сварочных ботинках. Ты обнаглела до такой степени, что пишешь в публичной сети, что принесешь главе села воду из унитаза. А причем тут глава? Ты платишь деньги ресурсному предприятию, которое дает тебе эту воду», — заявила в телефонном разговоре Бондаренко.

Александра подала в суд на главу и даже выиграла его. Правда, извинений так и не услышала. — Светлана Бондаренко подала апелляцию и заявила, что во время телефонных разговоров находилась не при исполнении, пишет тг-канал Ural Mash.

Ранее «Наш Город» писал, что в отношении экс-ректора ТИУ, директора областного департамента образования Вероники Ефремовой возбудили дело по факту нецелевого использования бюджетных средств. В настоящее время ведется расследование.

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