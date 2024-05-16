«Я не пудель в сварочных ботинках»: тюменка судится с главой села из-за оскорблений

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Причиной конфликта стала то, что пригрозила чиновнице принести грязную воду, которая в ее доме бежит из крана. Бондаренко данное действо не понравилось — она отыскала селянку в соцсетях, выяснила номер ее телефона и начала звонить оскорблениями.
Александру, мать двоих детей, чиновница обозвала «гнилью» и «алкашкой».
«От тебя ничего нет хорошего — только гниль, пошлость и врем, которые ты занимаешь у тех чиновников, что сегодня делают благое дело (какое именно — не уточняется). Я тебе не пудель в сварочных ботинках. Ты обнаглела до такой степени, что пишешь в публичной сети, что принесешь главе села воду из унитаза. А причем тут глава? Ты платишь деньги ресурсному предприятию, которое дает тебе эту воду», — заявила в телефонном разговоре Бондаренко.
Александра подала в суд на главу и даже выиграла его. Правда, извинений так и не услышала. — Светлана Бондаренко подала апелляцию и заявила, что во время телефонных разговоров находилась не при исполнении, пишет тг-канал Ural Mash.
Ранее «Наш Город» писал, что в отношении экс-ректора ТИУ, директора областного департамента образования Вероники Ефремовой возбудили дело по факту нецелевого использования бюджетных средств. В настоящее время ведется расследование.