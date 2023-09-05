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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Тюменцы тратят большую часть денег на непродовольственные товары

Тюменцы потратили за прошедшие 7 месяцев 305 млрд рублей в магазинах

5 сентября 2023, 06:27
Фото: 1MI
Тюменцы тратят большую часть денег на непродовольственные товары
Тюменская область вошла в тройку российских городов по этому показателю. Кроме того, наш регион превышает в пять раз средние показатели по стране. Но у департамента экономики есть свои предположения на этот счет. Секрет прост — тюменцы больше тратят, потому что цены растут.

Жители Тюменской области оставили в магазинах 305,6 млрд. рублей. А это в свою очередь на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, эти числа в 5 раз превышают средние показатели по стране. Тюменская область вошла в тройку по индексу покупок.

В региональном департаменте экономики сообщили, что никакой загадки в увеличении показателей нет. В первую очередь такая картина связана с повышением цен. Стоимость непродовольственных товаров поднялась на 17,6%.

Статистика показала, что один тюменец за указанный период приобрел товаров на сумму 190 тысяч рублей. Более 50% купленного — это непродовольственные товары. И лишь 48% включают в себя продукты, напитки и табачные изделия.

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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городе выросли цены на чай и кофе. Средняя стоимость увеличилась на 6-15%. Причинами к повышению стали ослабления рубля на мировом рынке и неурожай. На сегодняшний день в городских магазинах средняя цена за пачку растворимого кофе составляет 400 рублей. За пачку чая горожане должны отдать 100 рублей (25 шт.)

Так же мы писали, что в городе выросли цены на сахар. Ранее Тюменьстат сообщал, что средняя стоимость килограммовой пачки сахара 77 рублей.

А кроме того, мы составляли свою подборку цен на необходимые продукты. Здесь вы можете ознакомиться с ценами на молоко, сахар, хлеб, яйца и мясо в продуктовых магазинах города.

И не стоит забывать о многочисленных материалах, которые мы публиковали о повышении стоимости на недвижимость. В Тюменской области подорожало вторичное жилье. После увеличения ключевой ставки ЦБ стоимость квадратного метра увеличилась на 1,5% — до 111,5 тысяч. За год «квадрат» вырос на 9,2%.

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