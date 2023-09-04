Под Тюменью власти экстренно закрыли единственную школу

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Об этом сообщили представители администрации за два дня до начала учебного года. Теперь первоклассников возят в несколько школ за 17 километров от села. Девятиклассники пока обучаются дистанционно.
«На собрании родители были оповещены о ремонте здания школы в Мальково. В настоящий момент дети обучаются на базе центра „Энергетик“ и в Чикчинской СОШ», — сообщили «Нашему городу» представители администрации Тюменского района.
В ближайшее время в Мальково начнут строить новую школу, она сможет вместить до 1 500 детей в одну смену.
Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители жаловались на переполненность школы в Мальково. В учебное заведение привозили детей со всего Старо-Тобольского тракта. Изначально здание школы было рассчитано ориентировочно на 200-250 человек. Более того, здание требовало ремонта, оно находилось в плохом состоянии.