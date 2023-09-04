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Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Под Тюменью власти экстренно закрыли единственную школу

Под Тюменью власти экстренно закрыли единственную школу

4 сентября 2023, 12:06
Фото: Елена Ануфриева / nashgorod.ru
Тюменские родители требуют объяснений из-за закрытия учебного заведения под Тюменью. 1 сентября закрыли единственную школу в селе Мальково.

Об этом сообщили представители администрации за два дня до начала учебного года. Теперь первоклассников возят в несколько школ за 17 километров от села. Девятиклассники пока обучаются дистанционно.

«На собрании родители были оповещены о ремонте здания школы в Мальково. В настоящий момент дети обучаются на базе центра „Энергетик“ и в Чикчинской СОШ», — сообщили «Нашему городу» представители администрации Тюменского района.

В ближайшее время в Мальково начнут строить новую школу, она сможет вместить до 1 500 детей в одну смену.

Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители жаловались на переполненность школы в Мальково. В учебное заведение привозили детей со всего Старо-Тобольского тракта. Изначально здание школы было рассчитано ориентировочно на 200-250 человек. Более того, здание требовало ремонта, оно находилось в плохом состоянии.

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#Общество#Александр Мязин#Школа#Школьники#Тюменцы
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