Почти в 2 раза подорожало моторное масло в Тюмени

Анна Ерохина, директор по маркетингу ООО «БВГ», отмечает, что в связи с остановкой производства высокоэффективных масел в России, рынок в 2022 году столкнулся с серьезным дефицитом этой продукции. Это привело к угрозе сервисного обслуживания техники, так как замена масел составляет значительную часть всех работ по техническому обслуживанию. Однако в настоящий момент проблемы с доступностью масел устранены благодаря установлению альтернативных цепочек поставок и наладке параллельного импорта. Тем не менее, все более актуальной становится проблема подтверждения качества продукта.