Почти в 2 раза подорожало моторное масло в Тюмени

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:53
Максим Загорский, помощник управляющего КППС, отметил более чем в два раза выросшую стоимость моторных масел в 2022 году. В соответствии с данными аналитической компании B2X Consulting, цены в среднем подскочили на 72%, а в случае смазочных материалов для иномарок — на 82%, сообщает РБК Тюмень.
Летом 2022 года, по информации Игоря Чернышева, директора по развитию бизнеса SOTA Logistic, цены на розничные масла «Лукойл», Mobil и Shell выросли более чем в два раза. Например, 4-литровая канистра масла «Лукойл» Genesis стоила 1792 рубля в январе 2021 года, в июне 2022 года автовладельцы приобретали уже за 3756 рублей (рост на 110%). Стоимость масел Mobil и Shell продемонстрировали еще больший рост — на 138% и 124% соответственно.
«Предпосылками к столь значительному скачку цен стали, во-первых, введенный запрет на ввоз в нашу страну ряда масел, в первую очередь тех, которые предназначены для грузовиков. Во-вторых, из России ушли крупные бренды: например, Total, Shell, Mobil и Castrol. Кроме того, к ввозу в нашу страну запрещены были некоторые материалы, которые используются отечественными производителями при изготовлении масел», — рассказал Максим Загорский.
Генеральный директор компании «ААА Траксервис», официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk (бренды Sitrak и Howo) в России, Юрий Желунов, заявил, что цена товаров стала несбалансированной и неприемлемой для многих клиентов. Однако, существует возможность заменить эти товары на продукцию отечественных производителей, цены на которую выросли на 30-50%.
Весной 2023 года, аналитическое агентство «Автостат» заметило понижение цены на популярные моторные масла в России. Андрей Молодовский, ведущий специалист по связям с общественностью в компании «Колеса Даром», объяснил, что снижение составило 10-30% от максимальных цен. Он отметил, что это не случайность, а результат новых обстоятельств, таких как увеличение производства отечественных производителей и запуск процесса импортозамещения в данной отрасли. Этот прогресс, вместе с налаживанием параллельного импорта, позволил устранить серьезный дефицит импортных масел и запчастей в стране.
«До последних дней ситуация сохранялась, но доллар снова начал рост, и это, конечно, не замедлит сказаться на новом увеличении цен, в первую очередь на импортную продукцию. Поэтому прямо сегодня будет выгоднее (подешевле) покупать у тех дилеров, кто раньше закупился большим объемом запчастей и моторных масел по более выгодному курсу валют. Но надо понимать, что такая ситуация не будет длиться долго или до исчерпания запасов продавцов, и через несколько недель цены скорректируются и у них», — пояснил эксперт компании «Колеса Даром».
Он добавил, что за это время все российские производители моторных масел были вынуждены изменить свои рецептуры и полностью перейти на использование присадок, произведенных в Китае. Данные изменения затронули такие известные бренды, как «Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Синтек» и другие. Несмотря на это, отечественным маркам удалось сохранить свою масляную базу, которая долгие годы зарекомендовала себя наилучшим образом.
Андрей Молодовский подметил, что эксперты компании уверены в наличии небольшого дефицита определенных вязкостей и допусков моторных масел на российском рынке. Цены на данный момент достаточно устойчивы, однако уже не вернутся к уровням до начала СВО, так как измененная логистика и колебания курсов валют влияют на ситуацию.
Анна Ерохина, директор по маркетингу ООО «БВГ», отмечает, что в связи с остановкой производства высокоэффективных масел в России, рынок в 2022 году столкнулся с серьезным дефицитом этой продукции. Это привело к угрозе сервисного обслуживания техники, так как замена масел составляет значительную часть всех работ по техническому обслуживанию. Однако в настоящий момент проблемы с доступностью масел устранены благодаря установлению альтернативных цепочек поставок и наладке параллельного импорта. Тем не менее, все более актуальной становится проблема подтверждения качества продукта.
«Нет никакой уверенности в том, что содержимое той или иной бочки соответствует тому, что указано на этикетке. Европейские производители оригинальных масел (например, Shell), привезенных по параллельному импорту через перекупщиков в дружественных странах, не несет никакой ответственности за качество продукта в РФ в связи с уходом с российского рынка. Кроме того, следует учитывать, что оригинальное масло, приобретенное в другой стране, далеко не всегда подходит для эксплуатации в России из-за специфического климата, состояния дорог и отличающегося топлива», — пояснила эксперт.
Директор по сервису автомобильного маркетплеса FRESH, Александр Носко, объяснил, что большинство масел и автозапчастей к концу лета ожидает рост на 5-10%, потому что примерно 90% комплектующих импортные на российском рынке, и на них влияет курс рубля.
«С учетом регулярного снижения курса рубля по соотношению к доллару, этот показатель может увеличиться еще больше. Июньское снижение российской валюты уже привело к росту прайсов на запчасти примерно на 2-3%, быстрее других они изменились на импортные моторные масла и другие технические жидкости», — пояснил Александр Носко.
Игорь Чернышев резюмировал, что место производства в будущем будет определять стоимость цены на масла. Российские производители выдерживают ценовую политику, а вот другие заводы зависят от колебаний национальных валют.