Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Стоимость военной экипировки достигает 60 тысяч рублей. При том что несколько месяцев назад комплект из бронежилета, подсумки, «напашника» и «пятиточечника» стоил всего 50 тысяч рублей.
— Комплект: бронежилет плитник, подсумки 3 шт., «напашник», «пятиточечник», комплект КАП. Кевлар в «напашнике», «пятиточечнике». Плиты стальные. Выполнен из материала кордура 1000 мох, ИК-ремиссия. Качество супер. Цена за весь указанный комплект — 60 тыс. рублей, — указано на сайте объявлений Авито.
Источники нашего издания сообщают, что цены выросли только у частников, которые реализуют продажу в интернете. В сетевых магазинах стоимость экипировки практически не изменилась.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщал, тюменец уехал что в зону СВО втайне от родных. Последний раз молодой человек выходил на связь 26 июля. Родные ищут тюменца больше месяца.