Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Тюменцы чаще стали жаловаться на повышение цен на продуктовую корзину. Издание «Nashgorod.ru» не раз сообщало о подорожании сливочного масла, хлеба сахара, молока, мяса и других продуктов питания. Все эти товары, встречающиеся в рационе каждого второго тюменца, стоят сейчас гораздо дороже, чем год или полгода назад.
Корреспондент издания побывал в местных магазинах, чтобы сравнить цены, ассортимент товаров и главное посмотреть, правдивы ли жалобы горожан о завышенных ценах. В рамках эксперимента необходимо было купить определенный набор продуктов на тысячу рублей. Тем самым «Nashgorod.ru» дал бы ответ на следующие вопросы: реально ли купить необходимые продукты на эту сумму и в каком магазине чек окажется ниже?
Мы с детства привыкли есть хлеб с супом, салатом, вторым и даже с кашей. Хлеб используется как основа для сэндвичей и бутербродов. Но сколько же стоит этот необходимый почти каждому товар? В тюменском филиале «Магнита» за стандартную буханку белого вы отдадите 29,99 (450 гр) рублей. Почти 12 рублей стоит аналогичная буханка, но в меньшем объеме — 250 гр. Если мы рассматриваем среднестатистическую семью из двоих взрослых и ребенка, то, предположим, что в неделю на эту семью уйдет 2 булки хлеба. А в месяц около 240 рублей. То есть семья из трех человек потратит на хлеб четверть указанного бюджета.
Стоит подчеркнуть, что мы не берем в расчет скидочные карты, акции или иные выгодные условия. Цены, опубликованные в материале, актуальны на 15 августа 2023 года. В сети тюменского филиала гипермаркета «Перекресток» за булку белого в меньшем объеме (400гр) вы отдадите 49,99. А значит, что та самая семья потратит уже не четверть бюджета, а почти половину. И только представьте, что за месяц на хлеб вы тратите 400 рублей?
В популярном приложении для доставки продуктов «Самокат» булка белого хлеба (хлебокомбинат Бинятовский, 400 гр) стоит 39 рублей. Типичный круглосуточный магазин «у дома» пока бьет все рекорды. Стоимость хлеба здесь 56 рублей за булку.
Молочные продукты занимают одну из лидирующих позиций в рационе людей. В Тюменской области несколько компаний занимаются производством и поставкой молочной продукции на прилавки местных магазинов. Пачка молока «Ситниковское» цельное 2,5% 900 мл в «Магните» стоит 63,99 рублей. Тогда, как в «Перекрестке» эта цена ниже — всего 57,99. Компания «Самокат» сотрудничает с иными производителями и не продает молоко в мягкой упаковке. В наличии представлены бутылки и тетрапакт. Средняя цена за молоко «Першинское» в такой упаковке 67 рублей за коробку в 900 мл 3,5%. И кстати производитель этого товара тоже региональная компания — «Тюменьмолоко».
Если мы берем во внимание эти показатели, то наша пресловутая счастливая семья за молоко отдаст 460-512 рублей (с учетом двух пачек на неделю). То есть в месяц на тысячу рублей можно купить 8 булок хлеба и 8 пачек молока. Если, конечно, закупиться по акции, возможно, даже что-то и останется на следующий месяц.
Не забывая о ребенке, сравним цены на творог и молочные сырки.
Творог компании «Село зеленое» в «Магните» стоит 99,99 рублей за 300 гр. (5%). Та же марка представлена в «Перекрестке» за 109, 99 рублей — 220 гр. (5%). В сервисе доставки продуктов цена за «Село» составляет 251 рубль за 500 гр. (5%).
Упаковка творожных палочек «Свитлогорье» (180 гр. — 6 шт.) в «Перекрестке» — 174 рубля, в «Магните» — 179,99 рублей. В «Самокате» представлен товар одноименной марки. Стоимость этого товара с той же граммовкой и количеством составляет 179 рублей.
Чтобы порадовать немного ребенка, тюменским мамам нужно потратить около 400 рублей на творожные сырки (учитывая, что в месяц уйдет 2 пачки).
Еще одним важным и популярным продуктом в рационе тюменцев являются яйца. Это основа для многих блюд. От яичницы на завтрак до тортика на праздник. Яйца добавляются в сырники, салаты, десерты, супы, то есть обойтись без этого продукта практически невозможно.
С ценами на яйца творится что-то странное. В продуктовых магазинах стоимость может перевалить за сотню рублей (на 10 шт.) Так, в «Перекрестке» за десяток категории С1 вы отдадите 114 рублей. Да, можно приобрести С2 за 54,99 рублей. Но размер таких яиц гораздо меньше, соответственно и при добавлении в блюдо у вас уйдет в два раза больше продукта. В «Магните» под одноименной маркой товар представлен за 79,99 рублей (10 шт С1).
В магазине у дома за десяток вы отдадите 97 рублей (категории С2).
Если на неделю мы возьмем одну упаковку, то в месяц на яйца уйдет 220-456 рублей. То есть получается, что это все та же четверть или половина бюджета. И это при условии, что семье на неделю хватит 1 упаковки, а что, если нет? Тогда пресловутая тысяча уйдет на одни яйца.
Видимо так рассуждают предприниматели, выставляя ценники на этот товар. Килограмм бройлера в тюменских магазинах достигает 400 рублей. Поэтому, если не умеете делить тушку на всю семью на месяц, то тысячи вам точно не хватит. В «Перекрестке» за килограмм просят 379,99 рублей (но мы должны помнить, что тушка цыпленка-бройлера не может весить килограмм. А это значит, что 1 птица обойдется вам в 600-700 рублей). В «Магните» кстати с этим делом дела обстоят лучше. За тушку в 2 килограмма владельцы просят 425 рублей. В этом магазине филе курицы достигает 400 рублей (за 1,200 гр.). В «Перекрестке» аналогичная картина. Ниже всего стоимость у субпродуктов: шеи (84 р.), печень (159 р.), желудки (199 р.).
Крылышки, голени, бедра — стоимость этого товара составляет 209 — 263 рубля. В магазине «у дома» лежат неприглядные перемороженные товары, стоимость которых зашкаливает. За куриную печень здесь просят 270 рублей, а за куриную голень (900 гр.) — 350 рублей.
Стоимость сахара в «Магните» в прозрачной белой упаковке — 70 рублей. Это средняя цена за товар. На популярных маркетплейсах, рынках, а также в других известных магазинах тоже проглядывается такая цена. Однако в «Магните» есть сахар, стоимость которого за 900 гр. составляет 139,99 рублей. Кстати, в «Перекрестке» ровно килограмм сахара (не 900 гр!) стоит 99,99 рублей. В круглосуточном магазине у дома за сахар пришлось бы отдать 113 рублей. В «Самокате» стоимость сахара — 88 рублей.
Стоимость соли в «Магните» колеблется от 11 до 80 рублей (в зависимости от граммовки и производителя). Средняя стоимость пачки (мягкая упаковка) за килограмм составляет 23,99 рублей. В магазине у дома аналогичная пачка стоит 29 рублей. В «Перекрестке» такая пачка стоит 23 рубля. «Самокат» бьет все рекорды: цена за соль 83 рубля.
Эта крупа под одноименной маркой в «Магните» стоит 70,89 рублей. Стоимость гречки родной марки «Перекрестка» составляет 109,99 рублей. Дешевые аналоги — это 37 рублей в «Магните» и 79,99 в «Перекрестке» соответственно. В круглосуточном магазине за гречневую крупу просят 89 рублей. Прошерстив городской рынок, можно наткнуться на гречку в 80 рублей.
Цены на другие крупы в магазинах:
Рис 71 -250 рублей
Макароны спираль 64 — 114 рублей
Горох 31 — 82 рубля
Пшеничная крупа 26 рублей
Пшено 36 — 56 рублей
Манная крупа 45 — 119 рублей
Булгур 80 — 167 рублей
Стоимость килограмма муки «Макфа» в «Магните» и «Перекрестке» совпадает — 63,99 рублей.
Чай в тюменских магазинах явно не дешевеет. Если мы рассмотрим один из бюджетных вариантов этого напитка — «Принцессу Нури», то за 25 пакетиков можно отдать 68 рублей в «Перекрестке». На рубль дешевле этот чай в «Магните». В круглосуточном магазине стоимость достигает 119 рублей.
Более известные марки «Greenfield», «Теss» и «Curtis» могут достигать 500 рублей. Это напрямую связано с грамовкой продукта.
Скорее всего с таким девизом должны выступать местные производители и предприниматели, от которых зависит итоговый ценник. Жаль, что бутылки масла, стоимость которого уже зашкаливает за сотню, не хватает на месяц. Поскольку подсолнечное масло при жарке испаряется, как вода. Поэтому в чек на ту самую семью из трех человек мы добавим 2 бутылки.
В «Перекрестке» стоимость бутылки масла «Олейна» и «Золотая семечка» равна 139,99 (1л.) рублям. Масло «Слобода» стоит здесь 239,99 (1,8л.) рублей. В «Магните» за те же марки 134,99, 153,99 и 204,99 — соответственно.
Сливочное масло марки «Талицкое» за 72,5% (180 гр.) стоит в «Магните» 129,99 рублей, в «Перекрестке» — 189,99 рублей. «Село Зеленое» за 82,5% жирности (175 гр.) стоит в «Перекрестке» 164,99 рублей. В «Магните» масло с жирность 82,5% «Экомилк» (180 гр.) стоит 199,99 рублей. В «Перекрестке» за эту марку вы отдадите 199,99 рублей. Жаль, конечно, что сливочное масло не резиновое. Хотя, возможно, предприниматели думают иначе.
Мы рассмотрели цены в нескольких известных магазинах на ряд популярных товаров. Во внимание не брали фрукты, овощи, сладости, сыр, кофе, мясо и рыбу, снеки и готовую еду. Поскольку предпочтения горожан на эти товары могут разниться, а ассортимент продукции быть сильно расширенным.
Подводя итоги, стоит отметить, что на семью из 3 человек тысячи рублей в месяц явно не будет достаточно.
Другими словами тысяча рублей в эквиваленте на продукты — это что-то из списка:
Осталось только понять, на что потратить драгоценную сумму и осознать, что на месяц этой суммы будет недостаточно.