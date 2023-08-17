Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?

Мы с детства привыкли есть хлеб с супом, салатом, вторым и даже с кашей. Хлеб используется как основа для сэндвичей и бутербродов. Но сколько же стоит этот необходимый почти каждому товар? В тюменском филиале «Магнита» за стандартную буханку белого вы отдадите 29,99 (450 гр) рублей. Почти 12 рублей стоит аналогичная буханка, но в меньшем объеме — 250 гр. Если мы рассматриваем среднестатистическую семью из двоих взрослых и ребенка, то, предположим, что в неделю на эту семью уйдет 2 булки хлеба. А в месяц около 240 рублей. То есть семья из трех человек потратит на хлеб четверть указанного бюджета.