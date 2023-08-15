В Тюмени выросли цены на сахар

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Примечательно, что в минувшем году в России было произведено 6 миллионов тонн сахара. Для сравнения, в 2021 — 5,6 миллионов.
В целом цены на продукты в Тюменской области с начала года увеличились на 2,2%, непродовольственных товары, напротив, подешевели на 2,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осенью могут подорожать кофе, чай, лекарственные препараты на основе спирта и сигареты. В среднем увеличение стоимости данных товаров состоит от 5 до 20%.