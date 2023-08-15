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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В Тюмени выросли цены на сахар

В Тюмени выросли цены на сахар

15 августа 2023, 04:45
Фото: 1MI
За прошедшие семь месяцев стоимость данного продукта увеличилась за 23,2%. По данным Тюменьстата, в среднем килограмм сахара теперь стоит 74 рубля 60 копеек. Неделей ранее — 76 рублей 93 копеек.
Сюжет
Тюмень

Примечательно, что в минувшем году в России было произведено 6 миллионов тонн сахара. Для сравнения, в 2021 — 5,6 миллионов.

В целом цены на продукты в Тюменской области с начала года увеличились на 2,2%, непродовольственных товары, напротив, подешевели на 2,5%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осенью могут подорожать кофе, чай, лекарственные препараты на основе спирта и сигареты. В среднем увеличение стоимости данных товаров состоит от 5 до 20%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Цены#Тюменьстат
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