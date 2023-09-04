В Тюмени выросли цены на вторичном рынке жилья

На фоне активизации спроса продавцы вновь стали выводить «новинки» по ценам заметно выше среднерыночных — зафиксирован рост на 2,2%. При этом спрос на вторичном рынке сохраняется на высоком уровне, несмотря на повышение ставки ЦБ. Средние сроки экспозиции продолжают снижаться. Объем предложения в крупных городах за месяц сократился на 6,5%. Снижение выбора фиксируется уже почти год, но в последние месяцы темпы ускорились.