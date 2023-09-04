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В Тюмени выросли цены на вторичном рынке жилья

В Тюмени выросли цены на вторичном рынке жилья

4 сентября 2023, 04:26
Фото: 1MI
В Тюменской области подорожало вторичное жилье. После увеличения ключевой ставки ЦБ стоимость квадратного метра увеличилась на 1,5% — до 111,5 тысяч. За год «квадрат» вырос на 9,2%.

По данным аналитиков «Циан», средние цены квадратного метра на вторичном рынке РФ в августе выросли на 1,5%, — такой выраженной динамики не было больше года.

На фоне активизации спроса продавцы вновь стали выводить «новинки» по ценам заметно выше среднерыночных — зафиксирован рост на 2,2%. При этом спрос на вторичном рынке сохраняется на высоком уровне, несмотря на повышение ставки ЦБ. Средние сроки экспозиции продолжают снижаться. Объем предложения в крупных городах за месяц сократился на 6,5%. Снижение выбора фиксируется уже почти год, но в последние месяцы темпы ускорились.

«Если в первом полугодии 2023 года собственники не завышали цены и аккуратно подходили к выставлению цен на новые объекты, боясь потерять покупателей („новинки“ выходили в продажу в среднем на 0,4% дороже рынка), то сейчас на фоне роста спроса продавцы стали смелее. Рынок оживился, вырос спрос, объем предложения и сроки экспозиции снизились, поэтому собственники вновь стали выводить лоты по ценам превышающим», — отметил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Ранее «Наш Город» писал, что в связи с ростом спроса на жилье увеличился спрос на ипотечное кредитование. По данным аналитиков, последний показатель увеличился на 40% — тюменцы стремятся получить одобрение по жилищным кредитам до повышения банками ипотечных ставок.

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