Сразу на 40% подорожают авиабилеты из Тюмени в Дубай

Стоит отметить, что авиакомпания «Победа» снизила стоимость билетов на 30% при перелёте из Тюмени в Сочи. На сайте авиаперевозчика сообщается, что пассажиру нужно заплатить за билет 9 тысяч 099 рублей. Тогда как еще в августе его стоимость составляла 12 тысяч 699 рублей.