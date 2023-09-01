Сразу на 40% подорожают авиабилеты из Тюмени в Дубай

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
По данным агрегаторов, стоимость прямого авиаперелёта в Дубай начнёт расти уже с 26 сентября. На 9 октября тюменцы смогут улететь другую страну уже за 23 тысячи рублей. По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», полёты в ОАЭ станут недоступны с 27 октября.
Стоит отметить, что авиакомпания «Победа» снизила стоимость билетов на 30% при перелёте из Тюмени в Сочи. На сайте авиаперевозчика сообщается, что пассажиру нужно заплатить за билет 9 тысяч 099 рублей. Тогда как еще в августе его стоимость составляла 12 тысяч 699 рублей.