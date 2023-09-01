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Сразу на 40% подорожают авиабилеты из Тюмени в Дубай

Сразу на 40% подорожают авиабилеты из Тюмени в Дубай

1 сентября 2023, 16:24
Фото: 1MI
Авиабилеты из Тюмени в Дубай подорожают в октябре. В этом месяце тюменцам предлагают улететь в ОАЭ за 16 тысяч рублей, но скоро цена поднимется до 23 тысяч.

По данным агрегаторов, стоимость прямого авиаперелёта в Дубай начнёт расти уже с 26 сентября. На 9 октября тюменцы смогут улететь другую страну уже за 23 тысячи рублей. По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», полёты в ОАЭ станут недоступны с 27 октября.

Фото: скрин Яндекс.Билеты

Стоит отметить, что авиакомпания «Победа» снизила стоимость билетов на 30% при перелёте из Тюмени в Сочи. На сайте авиаперевозчика сообщается, что пассажиру нужно заплатить за билет 9 тысяч 099 рублей. Тогда как еще в августе его стоимость составляла 12 тысяч 699 рублей.

Билеты в Сочи из Тюмени резко подешевели на треть
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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