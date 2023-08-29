Продают уже пять лет: в Тюмени серьезно подорожал средневековый замок

За почти пять лет он подорожал на 15%. Его площадь 420 квадратных метров, в собственность новый владелец получит 12 соток земли. Конструкция здания монолитно-каркасная, дом находится в микрорайоне Парфёново на улице Верещагина, 28. Рядом расположен берег реки Тура и аквапарк. В замке 9 комнат и три этажа. Несмотря на известность здания, покупателей пока найти не удалось.