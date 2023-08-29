Продают уже пять лет: в Тюмени серьезно подорожал средневековый замок

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
За почти пять лет он подорожал на 15%. Его площадь 420 квадратных метров, в собственность новый владелец получит 12 соток земли. Конструкция здания монолитно-каркасная, дом находится в микрорайоне Парфёново на улице Верещагина, 28. Рядом расположен берег реки Тура и аквапарк. В замке 9 комнат и три этажа. Несмотря на известность здания, покупателей пока найти не удалось.
Стоит отметить, что в Тюмени продают больше 60 коттеджей стоимостью от 35 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в июле на Червишевском тракте продали недостроенный замок. Новым владельцем стала предприниматель Галина Кузнецова. Дом был куплен за 39 млн рублей.