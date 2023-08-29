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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 11:09

Продают уже пять лет: в Тюмени серьезно подорожал средневековый замок

Продают уже пять лет: в Тюмени серьезно подорожал средневековый замок

29 августа 2023, 10:14
Фото: 1MI
С 2018 года в областной столице продаётся средневековый замок «Серый кардинал». В 2019 году он стоил 35 млн рублей, теперь 40 млн.

За почти пять лет он подорожал на 15%. Его площадь 420 квадратных метров, в собственность новый владелец получит 12 соток земли. Конструкция здания монолитно-каркасная, дом находится в микрорайоне Парфёново на улице Верещагина, 28. Рядом расположен берег реки Тура и аквапарк. В замке 9 комнат и три этажа. Несмотря на известность здания, покупателей пока найти не удалось.

Фото: Авито
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Стоит отметить, что в Тюмени продают больше 60 коттеджей стоимостью от 35 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле на Червишевском тракте продали недостроенный замок. Новым владельцем стала предприниматель Галина Кузнецова. Дом был куплен за 39 млн рублей.

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