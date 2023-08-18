В Тюмени из-за ослабления рубля подорожают автозапчасти

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В 2022 году цены на запчасти в среднем выросли от 30% до 50%. Больше всего подорожали уникальные расходные материалы — примерно в два раза. На рост цен повлияли увеличение сроков поставок и удлинение логистических цепочек.
По словам директора FIT SERVICE Татьяны Овчинниковой, в 2023 году цены стабилизировались, колебания были незначительными — рынок адаптировался к новым условиям.
«Весной мы даже почувствовали небольшое снижение средних цен. Например, такие детали, как масляный фильтр, термостат, свечи зажигания на многие популярные марки авто подорожали за полугодие на 5-10%. Но при этом, стойка амортизатора, стойка стабилизатора, тяга рулевая, колодки и тормозные диски таких брендов, которые часто выбирают автовладельцы, снизились в цене на 15-20%», — отметила Овчинникова.
По ее словам, стоимость импортируемых товаров напрямую зависит от курса валют. Поэтому в июле расходные материалы в целом подорожали на 5%.
По словам директора по сервису автомобильного маркетплеса FRESH Александра Носко, за прошедшие шесть месяце 2023 года сильнее всего подорожали датчики расхода воздуха для моделей Lada — на 11,2%, воздушные фильтры — на 6,4%, свечи зажигания — на 6%. Сильнее возросли прайсы на комплектующие для иномарок — свечи зажигания для Audi подорожали на 19,7%, датчиках расхода воздуха для Toyota — на 16%, блок управления двигателем Volkswagen прибавил — на 12,5%.
Для всех автомобилей выросли в цене тормозные диски и колодки, сильнее всего подорожали эти запчасти для японских марок.
По данным гендиректора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, за последний год спрос на покупку автозапчастей для легкового транспорта не поменялся. Как и ранее, чаще всего автовладельцы приобретают регламентные автозапчасти: ремни, тормоза, ролики, жидкости, цепи.
Что касается дефицита, то сегодня он имеется только в отношении запчастей для европейских и американских марок автомобилей. Это связано, прежде всего, с логистикой. Вполне вероятно, что из-за ослабления рубля дефицит будет увеличиваться.
Санджар Ашуралиев, генеральный директор транспортной компании Delko, обрисовал ситуацию и с грузовым транспортом: дефицит на автозапчасти не постоянный, а имеет, скорее периодический характер. Сложнее всего обстоит ситуация с производителями западных брендов, например, со Scania, средний срок доставки компонентов которого составляет 120-150 дней из-за действующих санкций и ограничений. Ситуацию, по его словам, сглаживает наполнение рынка альтернативными китайскими запчастями, позволяющими обеспечивать потребительский спрос.
По мнению директора по сервисному обслуживанию ГК «АВТОДОМ» Романа Тимашова, если курс евро установится на отметке выше 100 рублей, автомобильные запчасти могут подорожать на 20%. По сравнению с январем сегодня цены на комплектующие увеличились на 20-25%.
К концу лета большая часть расходных материалов вырастет в цене на 5-10% по причине того, что около 90% комплектующих на российском рынке — импортные, и на их стоимость влияют курсы валют, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что осенью в Тюмени подорожает ряд продуктов. Рост цен ожидается на сладости, газировку, мясо, яйца и алкоголь.