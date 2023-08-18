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В Тюмени из-за ослабления рубля подорожают автозапчасти

В Тюмени из-за ослабления рубля подорожают автозапчасти

18 августа 2023, 05:08
Сегодня в Россию поставляются из-за границы большая часть расходных материалов для большинства марок автомобилей. После дефицита в 2022 году автосервисам удалось урегулировать проблемы с логистикой. Однако из-за роста курса валют стоимость автозапчастей может вырасти в этом году до 30%.
Сюжет
Тюмень
Фото: 1MI

Как менялись цены на автозапчасти на протяжении года

В 2022 году цены на запчасти в среднем выросли от 30% до 50%. Больше всего подорожали уникальные расходные материалы — примерно в два раза. На рост цен повлияли увеличение сроков поставок и удлинение логистических цепочек.

По словам директора FIT SERVICE Татьяны Овчинниковой, в 2023 году цены стабилизировались, колебания были незначительными — рынок адаптировался к новым условиям.

«Весной мы даже почувствовали небольшое снижение средних цен. Например, такие детали, как масляный фильтр, термостат, свечи зажигания на многие популярные марки авто подорожали за полугодие на 5-10%. Но при этом, стойка амортизатора, стойка стабилизатора, тяга рулевая, колодки и тормозные диски таких брендов, которые часто выбирают автовладельцы, снизились в цене на 15-20%», — отметила Овчинникова.

По ее словам, стоимость импортируемых товаров напрямую зависит от курса валют. Поэтому в июле расходные материалы в целом подорожали на 5%.

По словам директора по сервису автомобильного маркетплеса FRESH Александра Носко, за прошедшие шесть месяце 2023 года сильнее всего подорожали датчики расхода воздуха для моделей Lada — на 11,2%, воздушные фильтры — на 6,4%, свечи зажигания — на 6%. Сильнее возросли прайсы на комплектующие для иномарок — свечи зажигания для Audi подорожали на 19,7%, датчиках расхода воздуха для Toyota — на 16%, блок управления двигателем Volkswagen прибавил — на 12,5%.

Для всех автомобилей выросли в цене тормозные диски и колодки, сильнее всего подорожали эти запчасти для японских марок.

Фото: 1MI

Изменился ли спрос и есть ли дефицит

По данным гендиректора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, за последний год спрос на покупку автозапчастей для легкового транспорта не поменялся. Как и ранее, чаще всего автовладельцы приобретают регламентные автозапчасти: ремни, тормоза, ролики, жидкости, цепи.

Что касается дефицита, то сегодня он имеется только в отношении запчастей для европейских и американских марок автомобилей. Это связано, прежде всего, с логистикой. Вполне вероятно, что из-за ослабления рубля дефицит будет увеличиваться.

Санджар Ашуралиев, генеральный директор транспортной компании Delko, обрисовал ситуацию и с грузовым транспортом: дефицит на автозапчасти не постоянный, а имеет, скорее периодический характер. Сложнее всего обстоит ситуация с производителями западных брендов, например, со Scania, средний срок доставки компонентов которого составляет 120-150 дней из-за действующих санкций и ограничений. Ситуацию, по его словам, сглаживает наполнение рынка альтернативными китайскими запчастями, позволяющими обеспечивать потребительский спрос.

Фото: 1MI

На сколько увеличатся цены

По мнению директора по сервисному обслуживанию ГК «АВТОДОМ» Романа Тимашова, если курс евро установится на отметке выше 100 рублей, автомобильные запчасти могут подорожать на 20%. По сравнению с январем сегодня цены на комплектующие увеличились на 20-25%.

К концу лета большая часть расходных материалов вырастет в цене на 5-10% по причине того, что около 90% комплектующих на российском рынке — импортные, и на их стоимость влияют курсы валют, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что осенью в Тюмени подорожает ряд продуктов. Рост цен ожидается на сладости, газировку, мясо, яйца и алкоголь.

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