В Тюмени из-за ослабления рубля подорожают автозапчасти

По словам директора по сервису автомобильного маркетплеса FRESH Александра Носко, за прошедшие шесть месяце 2023 года сильнее всего подорожали датчики расхода воздуха для моделей Lada — на 11,2%, воздушные фильтры — на 6,4%, свечи зажигания — на 6%. Сильнее возросли прайсы на комплектующие для иномарок — свечи зажигания для Audi подорожали на 19,7%, датчиках расхода воздуха для Toyota — на 16%, блок управления двигателем Volkswagen прибавил — на 12,5%.