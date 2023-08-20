Сметаем с полок: в Тюмени значительно подорожают чай и кофе

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
По данным РИА «Новости», несколько производителей уже сообщили о грядущем повышении цен. В частности, в компаниях «Орими» (торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin и «Жокей») и «Май» (торговые марки чая «Майский, Лисма, Ричард», Curtis) отметили, что с сентября отпускные цены будут повышены в среднем на 6-9% процентов.
Заметим, что до конца года с российского рынка уйдет большая часть продукции американо-голландской компании JDE Peet — производитель сообщил о сокращении своей деятельности в стране. В частности, с полок магазинов исчезнут такие известные бренды, как Tassimo, Moccona и Jacobs. Останется только местная продукция под именем Monarch, пишет Forbes.
Сегодня в тюменских магазинах 90-граммовая банка растворимого кофе в среднем стоит от 200 до 1000 рублей (цена зависит от бренда), зерновая Арабика — от 350 до 700 рублей за 250-граммовую пачку. За 200-граммовую упаковку листового чая придется заплатить не менее 200 рублей, за пачку пакетированного чая (25 штук) — около 100 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость кофе выросла на почти на 40%. Растворимый подорожал на 38%, молотый кофе — на 38%.