Сметаем с полок: в Тюмени значительно подорожают чай и кофе

По данным РИА «Новости», несколько производителей уже сообщили о грядущем повышении цен. В частности, в компаниях «Орими» (торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin и «Жокей») и «Май» (торговые марки чая «Майский, Лисма, Ричард», Curtis) отметили, что с сентября отпускные цены будут повышены в среднем на 6-9% процентов.