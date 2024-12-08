Итоги недели: рост тарифов ЖКХ, открытие катка «Сердце Тюмени» и прямая линия мэра

Posted 8 декабря, 12:48
Published 8 декабря, 12:48
Modified 8 декабря, 12:50
Updated 8 декабря, 12:50
3 декабря глава администрации Тюмени Максим Афанасьев провел прямую линию в жителями областной столицы. На своем посту он это делал впервые. В адрес мэра поступили сотни вопросов и обращений, а продолжительность эфира составила более двух с половиной часов.
Тюменцев интересовали вопросы строительства новых школ и детских садов, проблемы с общественным транспортом, сроки завершения строительства и начала строительства автомобильных дорог, тема реализации программы КРТ.
В ходе эфира Максим Афанасьев сообщил о планируемом капитальном ремонте школ города, планах по вводу в эксплуатацию детского сада и школы в микрорайоне Мелиораторов. Поделился планами по строительству новых улиц Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева, дорог в районе Комаровский; улиц Буровиков, Салымской, Снежной, Надымской, Самотлорской в жилом районе Велижанский.
Также отметил, что в планах властей — строительство полигона по складированию снега, завершение трехлетней трансформации улицы Ленина и т. д.
«Получилось обсудить важные и интересные темы: строительство и ремонт социальных объектов, взаимодействие жителей с застройщиками, планы по благоустройству на 2025 год, а также то, как можно влиять на планы 2026 года, особенно в плане общественных пространств и дворов», — сообщил по итогам прямой линии Афанасьев.
4 декабря в областной столице прошла традиционная проверка работы систем оповещения. В 10:40 жители Тюмени услышали звук сирен, который раздался одновременно из всех районов города. После сигнала «Внимание! Всем!» раздался женский голос, который попросил сохранять спокойствие. Многие горожане были напуганы, так как не ожидали услышать после привычной сирены указания действий.
Однако никакого чрезвычайного происшествия в городе не случилось. Власти просто проверяли работу систем оповещения, которая, по словам тюменцев, в этот раз была особенно громкой. Однако, прислушавшись к голосу, который звучал как будто с неба, можно было понять, что проверка проводится планово и причин для беспокойства нет.
Проект документа, устанавливающий максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, опубликован на портале правительства Тюменской области.
В документации указано, что с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени будут увеличены на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе индексация тарифов в поселениях составит от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.
«При расчете предельного максимального индекса в Тюменской области с 01.07.2025 учитывались темпы изменения тарифов на электрическую энергию от 0,0% до 36,2%, в сфере обращения с ТКО — 8,5%», — указано в пояснительной записке к документу.
Ранее правительство России утвердило предельный размер индексации по тарифам на ЖКХ в размере 13%. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Власти Тюменской области направили письма с основаниями повышения индексов по ряду муниципалитетов в антимонопольную службу. Установление планируемых значений предельных индексов было согласовано.
Уровень воды в Туре перестал снижаться, и теперь река медленно наполняется. Правда, теперь появилась другая проблема — из-за позднего ледостава возникла угроза для водных ресурсов.
Принято считать, что в Тюмени река Тура обычно покрывается льдом 4 ноября. Это устоявшаяся дата, которая считается усредненной по данным многолетних исследований. Самое раннее замерзание реки было зафиксировано в XIX веке — 19 октября 1898 года. А самое позднее — в декабре 1913 года, о чем «Нашему городу» рассказал гидролог Андрей Расаев.
«Ледоставом считается момент установление сплошного ледяного покрова. Сейчас Тура пока этим не может похвастаться. Очевидно, виной тому погодные условия. Получается река уже побила былой рекорд», — говорит специалист.
Расаев также говорит о том, что из-за позднего ледостава под влиянием течения ледяные поля сталкиваются друг с другом, образуя ледяные бугры, которые идут поперёк реки, что мешает естественному циркулированию.
«Нижняя часть льда становится преградой для течения воды, уменьшая пропускную способность русла. Из-за этого вода просачивается на поверхность через трещины. Также могут образоваться заторы», — говорит специалист.
По данным тюменского ЦГМС, предоставленных «Нашему городу», за прошлую неделю уровень воды в Туре поднялся на 10 сантиметров и к началу текущей недели составлял около -36 сантиметров.
Самый большой каток в Тюменской области и на Урале в форме сердца стал одним из самых крупных разочарований 2024 года. Замечание с критикой в адрес спортивного объекта не сделал, пожалуй, только ленивый.
«На скорую руку построили, все через одно место получилось. Все криво — неужели они не могли ровно столбы поставить? Стиль забора с лампочками „пьяный мастер“. Как работу принимали?» — возмутились тюменцы.
И добавили, что новый каток по своей форме больше напоминает не сердце, а ягодицы.
Следует отметить, что «прославился» каток «Сердце Тюмени» уже на всю страну — в эфире новостей телеканала РенТВ вышел репортаж о грандиозном открытии самого большого катка на Урале.
«В Тюмени с помпой открыли самый большой городской каток площадью более 6,5 тысячи квадратных метров. Но горожане его раскритиковали. Возмущения вызвало то, что он не соответствует названию „Сердце Тюмени“ и лишь отдаленно напоминает его. При этом на проект было потрачено немало денежных средств», — сообщили в новостях на РенТВ.
На критику горожан и не только оперативно отреагировал руководитель проекта каток «Сердце Тюмени» Александр Андросов. Он пояснил причины отклонения от проекта и рассказал о планах по исправлению кривого сердца.
«Понятно, дизайнер нарисовал идеальную картинку, но у нас на территории есть деревья, есть естественный рельеф, есть забор, которым огорожена стройка микрорайона, поэтому мы максимально адаптировались. Второе, мы круглыми сутками заливали каток, чтобы успеть к дате открытия. Третье, на прошлой неделе еще у нас была плюсовая температура, потому сердце не успели мы заморозить и не успели вморозить столбы, на которых бы можно было дать максимальную натяжку. Сейчас мы уже поправили его. Сегодня мы сверху заснимем и посмотрим, как это выглядит. Уверен, когда мы заморозим столбы, у нас будет красивое сердце, близкое к 3D-макету», — заверил Андросов.
Также он опроверг информацию о потраченных 165 миллионах рублей на проект — по словам Александра Андросова, на реализацию «Сердца Тюмени» потрачено в разы меньше финансовых средств (частных инвестиций).
За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 66 людям понадобилась госпитализация. Неделей ранее было зафиксировано 639 случаев заражения и 55 госпитализаций. В первые две недели ноября фиксировалось на 30% меньше эпизодов выявления COVID-19 среди жителей региона.
Однако и нынешние показатели пока нельзя назвать пиковыми, как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, в ближайшее время число заболевших может продолжить стремительно расти.
«Пик прогнозируется на конец декабря или же на январские праздники. До этого момента ситуация будет оставаться напряженной, особенно с учетом специфики существующих штаммов», — говорит специалист.
Основными причинами текущего роста заболеваемости специалист считает сезонность, ослабление мер профилактики, мутации вирусов и смешанные инфекции.
Добавим, что по данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе также отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 2%. В структуре выявленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Одновременно с тем, снизилось зарегистрировано снижение уровня заболеваемости внебольничными пневмониями на 22,2%.