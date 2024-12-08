Итоги недели: рост тарифов ЖКХ, открытие катка «Сердце Тюмени» и прямая линия мэра

Однако никакого чрезвычайного происшествия в городе не случилось. Власти просто проверяли работу систем оповещения, которая, по словам тюменцев, в этот раз была особенно громкой. Однако, прислушавшись к голосу, который звучал как будто с неба, можно было понять, что проверка проводится планово и причин для беспокойства нет.