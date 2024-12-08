Случаи микоплазменной пневмонии выявили в Тюменской области

Posted 8 декабря, 06:52
Published 8 декабря, 06:52
Modified 8 декабря, 06:54
Updated 8 декабря, 06:54
В ведомстве отметили, что характерными признаками микоплазменной пневмонии являются продолжительный кашель со скудным количеством мокроты, боли в грудной клетке. При этом интоксикация ярко не выражается — болезнь можно просто не заметить. Однако если вовремя не вылечить инфекцию, могут возникнуть серьезные осложнения, вплоть до летального исхода.
Слова медиков подтверждает тюменка Наталья, переболевшая микоплазменной пневмонией. Девушка отмечает, что на протяжении длительного времени она не могла понять, что происходит с ее организмом — не было температуры, болей, имелся лишь сухой кашель, который с каждым днем усиливался.
«Я кашляла так, что у меня даже защемило нерв под левым ребром. Самое интересное, что я выглядела как здоровый человек: анализы были в норме, рентген не показывал пневмонию. Лишь через несколько недель на КТ выявили пневмонию», — рассказала Наталья 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших COVID-19. И по прогнозам медиков, в ближайшее время ситуация может ухудшиться. Эксперты прогнозируют пик заболеваемости ближе к концу декабря-началу января.