Случаи микоплазменной пневмонии выявили в Тюменской области

В ведомстве отметили, что характерными признаками микоплазменной пневмонии являются продолжительный кашель со скудным количеством мокроты, боли в грудной клетке. При этом интоксикация ярко не выражается — болезнь можно просто не заметить. Однако если вовремя не вылечить инфекцию, могут возникнуть серьезные осложнения, вплоть до летального исхода.