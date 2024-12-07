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Posted 7 декабря, 12:45

Published 7 декабря, 12:45

Modified 7 декабря, 12:47

Updated 7 декабря, 12:47

На юге Тюменской области прогнозируют похолодание до -25

Зима все-таки наступила? В Тюменской области похолодает до -25

7 декабря 2024, 12:45
Фото: 1MI.

На юге Тюменской области прогнозируют похолодание до -25

Морозы ожидаются в ночь с 7 на 8 декабря, сообщают метеорологи тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС. По прогнозам, до -15…-25 столбики термометров опустятся в ночные часы.

Днем 8 декабря температура воздуха составит -7…-12, местами до -17. Вероятны туман и изморозь. День пройдет при переменной облачности и без осадков.

В понедельник, 9 декабря, на юге региона существенно погода не изменится –сохранится переменная облачность, местами туман и изморозь. Днем температура воздуха составит -7…-17, в темное время суток столбики термометров опустятся до -15…-25. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

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В Тюмени в ближайшие двое суток сохранится облачная с прояснениями погода. Максимальная дневная температура воздуха составит -8…-9, ночью ожидается до -11….-13. Осадки в эти дни маловероятны.

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