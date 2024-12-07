Зима все-таки наступила? В Тюменской области похолодает до -25

Posted 7 декабря, 12:45
Published 7 декабря, 12:45
Modified 7 декабря, 12:47
Updated 7 декабря, 12:47
Днем 8 декабря температура воздуха составит -7…-12, местами до -17. Вероятны туман и изморозь. День пройдет при переменной облачности и без осадков.
В понедельник, 9 декабря, на юге региона существенно погода не изменится –сохранится переменная облачность, местами туман и изморозь. Днем температура воздуха составит -7…-17, в темное время суток столбики термометров опустятся до -15…-25. Скорость ветра составит 6-11 м/с.
В Тюмени в ближайшие двое суток сохранится облачная с прояснениями погода. Максимальная дневная температура воздуха составит -8…-9, ночью ожидается до -11….-13. Осадки в эти дни маловероятны.