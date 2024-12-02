Аномальное тепло: в Тюмени в ноябре температура воздуха превысила норму на 4 градуса

Posted 2 декабря, 04:59
Published 2 декабря, 04:59
Modified 2 декабря, 07:04
Updated 2 декабря, 07:04
Самым холодным днем месяца стало 8 ноября — тогда столбики термометров опустились до -15. Самым теплым 3 ноября — температура воздуха в этот день составила +5,1.
В целом за месяц в областной столице выпало порядка 29 мм осадков, высота снежного покрова достигла 4 сантиметров, что соответствует климатической норме.
По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Тюмени сохранится теплая погода — 3 и 4 декабря в городе потеплеет до +1…+2. В пятницу немного похолодает — днем термометры покажут -3…-4, в темное время суток ожидается до -8.
Суббота и воскресенье, 7 и 8 ноября, станут самыми холодными днями этой недели — максимальная температура воздуха составит -7….-11.
Ранее «Наш Город» писал, что зима 2024-2025 в Тюмени ожидается теплой. Средняя температура воздуха в зимний сезон будет превышать норму на 3 градуса и составит -10,6.