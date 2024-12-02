Аномальное тепло: в Тюмени в ноябре температура воздуха превысила норму на 4 градуса

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Тюмени сохранится теплая погода — 3 и 4 декабря в городе потеплеет до +1…+2. В пятницу немного похолодает — днем термометры покажут -3…-4, в темное время суток ожидается до -8.