Подорожала даже соль. В Тюмени рост цен на продукты достиг 100%

Что касается мясных продуктов, то в среднем рост цен на говядину составил 6,4% (более 570 рублей за килограмм), на свинину — 0,4% (352 рубля за килограмм), баранина подорожала на 14,6% — до 893 рублей за килограмм. Одновременно с тем немного снизились цены на мясо птицы — стоимость килограмма тушки составляет около 240 рублей, что на 3,23 рубля дешевле, чем в январе этого года. Десяток яиц в Тюмени продают за 111 рублей — год назад цены были выше почти на 17 рублей.