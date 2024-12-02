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Posted 2 декабря, 04:26

Published 2 декабря, 04:26

Modified 2 декабря, 07:03

Updated 2 декабря, 07:03

Стоимость килограмма картофеля в Тюмени выросла на 106%

Подорожала даже соль. В Тюмени рост цен на продукты достиг 100%

2 декабря 2024, 04:26
Фото: 1MI.

Стоимость килограмма картофеля в Тюмени выросла на 106%

За последний год стоимость продовольственных товаров в регионе существенно изменилась. Цены выросли практически на все — от мяса до бакалеи.

Лидером по удорожанию в 2024 году стал один из самых популярных овощей — картофель. Сегодня стоимость килограмма данного овоща составляет практически 48 рублей, тогда как в январе этого года он стоил 27 рублей, в 2022 году — 22 рубля.

На втором месте по росту цен молочные продукты — стоимость молока выросла за 12 месяцев более чем на 32%, с начала года — на 24,2%. В среднем литр молока в Тюмени продают сегодня за 114 рублей, в январе оно стоило на 16,7 рублей дешевле.

Сливочное масло за год подорожало почти на 27% или более чем на 230 рублей (за килограмм). Средняя стоимость пачки весом 180 граммов и жирностью 82,5% превышает 250 рублей. Также существенно возросли цены на сметану (рост на 25,8%) и сыры (рост более чем на 11,5%).

Стоимость сахара увеличилась на 9,1% — килограмм сегодня стоит более 78 рублей. На 11% подорожали сладости, а именно печенье  — средняя цена килограмма составляет 348 рублей.

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Что касается мясных продуктов, то в среднем рост цен на говядину составил 6,4% (более 570 рублей за килограмм), на свинину — 0,4% (352 рубля за килограмм), баранина подорожала на 14,6% — до 893 рублей за килограмм. Одновременно с тем немного снизились цены на мясо птицы — стоимость килограмма тушки составляет около 240 рублей, что на 3,23 рубля дешевле, чем в январе этого года. Десяток яиц в Тюмени продают за 111 рублей — год назад цены были выше почти на 17 рублей.

Отмечено повышение стоимости на макароны (15,7%), хлеб (16,4%), рис (5,9%), соль (3,4%). В тоже время немного снизилась стоимость пшеничной муки и гречневой крупы.

Среди плодоовощной продукции рост цен продемонстрировали практически все фрукты и овощи — от лука (рост на 47%) до яблок (рост на 18,5%).

В целом, по данным Тюменьстата, за год цены и тарифы на потребительские товары и услуги в тюменском регионе увеличились на 5,2%. По России этот показатель превысил 6,5%.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области не планируют предпринимать меры по стабилизации цен на сливочное масло и заключать соглашения с местными производителями и сдерживании роста его стоимости.

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