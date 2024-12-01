Итоги недели: послание Моора, война за дома в Перевалово и приговор для Жади

Posted 1 декабря, 12:33
Published 1 декабря, 12:33
Modified 1 декабря, 12:35
Updated 1 декабря, 12:35
Глава региона Александр Моор на этой неделе обратился с посланием к депутатам Тюменской областной Думы. Губернатор подвел итоги уходящего года и обозначил приоритеты развития на ближайшее время.
По словам Моора, вопреки санкциям, природным катаклизмам и прочим вызовам экономика Тюменской области по итогам 2024 года показала рост в ключевых отраслях. Регион закроет год с реализованным инвестиционным портфелем на 400 млрд рублей.
Несмотря на рекордный паводок и неблагоприятные погодные условия, фермеры добились высокой урожайности. Тюменские аграрии собрали 1,7 млн тонн зерна, полностью закрыв внутреннюю потребность региона.
«Экономика адаптировалась к санкционному давлению и демонстрирует рост. Несмотря на все трудности, продолжается увеличиваться валовой региональный продукт. Растет объем промышленности, особенно в обрабатывающих производствах», — заявил губернатор.
За десять месяцев текущего года число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 5,8%, ИП — на 9,4%. Самозанятых стало больше в 1,4 раза.
Что касается строительства жилья и инфраструктуры, за 10 месяцев этого года введено на 9,5% больше площадей, чем за аналогичный период 2023-го. Планируется ввод в эксплуатацию первой в регионе трехуровневой развязки в Тюмени на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.
По словам Моора, последнее социальное исследование показало, что 81% опрошенных тюменцев довольны положением дел в регионе.
В 2025 году работа по всем направлениям развития Тюменской области будет продолжена, все бюджетные будут исполняться как и ранее своевременно и в полном объеме. Особое внимание будет уделено мерам поддержки семей и участников специальной военной операции, семей с детьми.
Бюджет региона останется социально ориентированным. В 2025 году больше 64% областной казны или 158 млрд рублей будет направлено на социальную сферу — строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, спорта и культуры.
Депутаты Тюменской областной Думы приняли во втором и третьем окончательном чтениях бюджет области на 2025 год. Согласно утвержденному документу, дефицит составит 41,2 миллиарда рублей.
Доходная часть составит 270,3 миллиарда рублей, расходы — 311,6 миллиарда рублей. За принятие дефицитного бюджета проголосовали 38 депутатов из 42. Еще четверо народных избранников воздержались.
По данным тюменских властей, источниками покрытия дефицита будут остатки средств региональной казны, которые переходят с предыдущего года. Кроме того, для покрытия дефицита планируется использовать банковские кредиты и размещение облигационных займов.
Отметим, что правительство Тюменской области уже в четвертый раз получает отказ в предоставлении кредитов для покрытия дефицита бюджета. Закупки более чем на 10 миллиардов рублей были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.
В Тюменском районном суде на этой неделе прошло слушание по делу по будущему домов в Перевалово. Администрация района ранее инициировала внедрение запрета определенных действий на имущество собственников, однако местные жители требовали вернуть им свободу и снять арест с домов.
27 ноября состоялось слушание по делу и собственники получили то, чего давно добивались — жители Перевалово одержали промежуточную победу в суде Тюменского района.
Напомним, что по иску администрации, уже более трех месяцев под арестами находятся участки простых граждан — врачей, учителей, многодетных семей, участников СВО. И вот, администрация наконец-то принесла в суд те документы, которые требует закон, чтобы снять аресты с земельных участков жителей
Суд эти документы принял и объявил об удовлетворении отмены ограничительных мер. Теперь жители снова могут полноправно распоряжаться своим имуществом. Однако домам пока не вернули статус ИЖС. Борьба за данный статус продолжается.
Дело Алисы Гулиевой, более известной как стримерша Жади из Тюмени, стало одним из самых обсуждаемых в прошлом году. Женщину обвинили в истязании двоих сыновей из-за записи ее прямого эфира. 27 ноября в Исетском районном суде вынесли итоговое решение по делу.
Летом прошлого года отрывок трансляции Алисы Гулиевой, известной в сети, как «Жади» разлетелся по всей стране. На видео женщина выгоняла сына из дома, угрожала ему убийством и говорила о его «поганой крови», называя «тварью». В выражениях она не стеснялась и орошала ребенка обилием обсценной лексики. Под «горячую руку» ребенок попал потому, что не захотел искать скотч для матери.
Сотрудники правоохранительных органов Тюмени оперативно отреагировали на ситуацию. Уже через 24 часа после происшествия 32-летней женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Истязание». На личный контроли расследования взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В департаменте социального развития сообщили, что двое детей «Жади» после вынесения обвинений и заключения в СИЗО, попали в социально-реабилитационный центр. Одному ребёнку на тот момент было 4 года, другому — 12. Представители центра отмечали, что на момент поступления дети были в тяжёлом физическом и эмоциональном состоянии.
Сестра Алисы Гулиевой, Манана Исоева рассказала, что ее Алиса была любящей матерью, которая делала всё ради своих детей. По словам Мананы, работа Алисы на известном стриминговом сервисе позволяла её семье содержать семью. На этой платформе она выполняла задания от зрителей, за что получала достойное вознаграждение.
Доход напрямую зависел от количества зрителей и её поведения в кадре. А, как известно, люди любят наблюдать за будоражащими представлениями, поэтому Алисе приходилось выполнять довольно сложные и порою странные задачи. Манана Исоева утверждает, что видео, на котором Гулиева ругает своего сына, было снято специально — по сценарию. Эту идею предложил сам юноша, полагая, что такой сюжет поможет привлечь больше зрителей.
Однако в суде установили, что факт истязания детей все же не постановочный, а реальный. Поэтому Алису Гулиеву признали виновной.
По данным суда, Гулиева не проявляла заботы о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих несовершеннолетних детей. Она не обеспечивала им необходимые условия для жизни, не следила за соблюдением элементарных гигиенических норм, не предоставляла им подходящую одежду и обувь, а также не создавала комфортную и развивающую среду. Кроме того, она постоянно проявляла неуважение, жестокость и грубость по отношению к детям.
Суд отправил скандально известную стримершу на 5 лет в колонию общего режима, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу детей в размере 800 000 рублей.
Вот-вот наступит декабрь, а лед на Туре так и не схватился, хотя обычно это происходит еще в начале ноября. Эксперты опасаются, что поздний ледостав приведет к дополнительной потере воды.
По данным Тюменского ЦГМС, уровень воды в Туре продолжает колебаться в границах -50 сантиметров. К концу прошлой недели река даже поднялась на 4 сантиметра.
«На данный момент времени критической отметки уровень воды в реке не достиг. Гидрологический режим и, в частности, уровень воды, во многом зависит от гидрометеорологической обстановки как на территории Тюменской области, так и на территории соседней Свердловской области. В связи с этим, для повышения уровня воды в реке необходимы осенние дожди. Высота снежного покрова и, соответственно, запас влаги в нем, с учетом метеообстановки на территории бассейна реки будут определять гидрологический режим Туры в будущем году», — объяснили эксперты.
Сейчас в долинах рек Тюменской области, происходит накопление снегозапасов. Однако, тюменского гидрографа Валерия Зарубу беспокоит и то, что река по сей день так и не покрылась льдом.
«Это опасно, как для тех, кто пользуется переправами, так и для самой реки. Увеличение толщины льда при позднем ледоставе приводит к уменьшению площади сечения русла реки, что, в свою очередь, снижает её пропускную способность и влияет на взаимодействие поверхностных и подземных вод. В начале зимы, когда происходит активное образование льда, потери воды увеличиваются, а в бассейнах с небольшими запасами подземных вод они могут практически прекратиться», — указывает эксперт.
Кроме того, при толщине льда 0,3–0,5 м малые реки могут перемерзать, а средние — пересохнуть.