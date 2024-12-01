Итоги недели: послание Моора, война за дома в Перевалово и приговор для Жади

По данным суда, Гулиева не проявляла заботы о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих несовершеннолетних детей. Она не обеспечивала им необходимые условия для жизни, не следила за соблюдением элементарных гигиенических норм, не предоставляла им подходящую одежду и обувь, а также не создавала комфортную и развивающую среду. Кроме того, она постоянно проявляла неуважение, жестокость и грубость по отношению к детям.