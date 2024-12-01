Такой зимы в Тюмени не ждали. Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму

Posted 1 декабря, 12:48
Published 1 декабря, 12:48
Modified 1 декабря, 12:50
Updated 1 декабря, 12:50
Что касается осадков, то в областной столице в течение зимы ожидается выпадение до 49 мм снега, что будет находиться в пределах нормы. Правда, декабрь ожидается преимущественно малоснежным — в Тюмени выпадет не более 12 мм осадков (50% месячной нормы).
«В первой половине декабря среднесуточная температура воздуха составит -2…-7, что на 4-6 градусов выше нормы. 3–5 декабря прогнозируется потепление до 0…+2. До климатической нормы температура воздуха в городе опустится к концу первой декады месяца», — сообщил Илья Винштейн.
Согласно долгосрочному прогнозу, в период с 7 по 9 декабря дневная температура воздуха будет составлять -10…-12, ночная -14…-18. 10 декабря в Тюмень вернется тепло — столбики термометров в период с 11 по 15 декабря не опустятся ниже -7….-10.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник, 3 декабря, потеплеет до +2. Плюсовая температура воздуха продержится в областной столице в течение трех дней.