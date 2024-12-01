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Posted 1 декабря, 12:48

Published 1 декабря, 12:48

Modified 1 декабря, 12:50

Updated 1 декабря, 12:50

Синоптики дали неожиданный прогноз на зиму в Тюменской области

Такой зимы в Тюмени не ждали. Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму

1 декабря 2024, 12:48
Фото: 1MI.

Синоптики дали неожиданный прогноз на зиму в Тюменской области

Зима 2024-2025 ожидается в Тюмени непривычно теплой. По словам метеоролога, автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, средняя температура зимнего сезона составит -10,6 градусов, что на 3 градуса выше нормы.

Что касается осадков, то в областной столице в течение зимы ожидается выпадение до 49 мм снега, что будет находиться в пределах нормы. Правда, декабрь ожидается преимущественно малоснежным — в Тюмени выпадет не более 12 мм осадков (50% месячной нормы).

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени
«В первой половине декабря среднесуточная температура воздуха составит -2…-7, что на 4-6 градусов выше нормы. 3–5 декабря прогнозируется потепление до 0…+2. До климатической нормы температура воздуха в городе опустится к концу первой декады месяца», — сообщил Илья Винштейн.

Согласно долгосрочному прогнозу, в период с 7 по 9 декабря дневная температура воздуха будет составлять -10…-12, ночная -14…-18. 10 декабря в Тюмень вернется тепло — столбики термометров в период с 11 по 15 декабря не опустятся ниже -7….-10.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник, 3 декабря, потеплеет до +2. Плюсовая температура воздуха продержится в областной столице в течение трех дней.

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