Такой зимы в Тюмени не ждали. Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму

Что касается осадков, то в областной столице в течение зимы ожидается выпадение до 49 мм снега, что будет находиться в пределах нормы. Правда, декабрь ожидается преимущественно малоснежным — в Тюмени выпадет не более 12 мм осадков (50% месячной нормы).