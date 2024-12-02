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Posted 2 декабря, 03:31

Published 2 декабря, 03:31

Modified 2 декабря, 03:33

Updated 2 декабря, 03:33

Пять человек пострадали в жестком ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск

Пять человек пострадали в жестком ДТП с грузовиком на тюменской трассе

2 декабря 2024, 03:31
Фото: ГАИ ТО.

Пять человек пострадали в жестком ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск

Сюжет
ДТП
Авария произошла в субботу вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 279-м километре автомобильной дороги столкнулись грузовик и минивэн.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области, по предварительным данным, 37-летний водитель Hyundai Grand Starex при выезде на трассу со стоянки кафе, не уступил дорогу грузовику Mercedes.

Фото: ГАИ ТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель минивэна и четыре пассажиры авто. Водитель Mercedes не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 30 ноября, в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск пострадали три человека. Там столкнулись два легковых автомобиля.

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