Пять человек пострадали в жестком ДТП с грузовиком на тюменской трассе

Posted 2 декабря, 03:31
Published 2 декабря, 03:31
Modified 2 декабря, 03:33
Updated 2 декабря, 03:33
Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области, по предварительным данным, 37-летний водитель Hyundai Grand Starex при выезде на трассу со стоянки кафе, не уступил дорогу грузовику Mercedes.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель минивэна и четыре пассажиры авто. Водитель Mercedes не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 30 ноября, в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск пострадали три человека. Там столкнулись два легковых автомобиля.