Мутации COVID-19: в Тюмени стремительно растет заболеваемость коронавирусом

Posted 2 декабря, 04:41
Published 2 декабря, 04:41
Modified 2 декабря, 04:43
Updated 2 декабря, 04:43
За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 66 людям понадобилась госпитализация. Неделей ранее было зафиксировано 639 случаев заражения и 55 госпитализаций. В первые две недели ноября фиксировалось на 30% меньше эпизодов выявления COVID-19 среди жителей региона.
Однако и нынешние показатели пока нельзя назвать пиковыми, как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, в ближайшее время число заболевших может продолжить стремительно расти.
«Пик прогнозируется на конец декабря или же на январские праздники. До этого момента ситуация будет оставаться напряженной, особенно с учетом специфики существующих штаммов», — говорит специалист.
Основными причинами текущего роста заболеваемости специалист считает сезонность, ослабление мер профилактики, мутации вирусов и смешанные инфекции.
Добавим, что по данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе также отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 2%. В структуре выявленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.
В 2024 году несколько новых штаммов коронавируса вызывают тревогу у специалистов. Два наиболее заметных из них — FLiRT и ХЕС. По словам врача, эти варианты вируса демонстрируют высокую заразность и способность частично обходить иммунный ответ организма, включая защиту, сформированную вакцинацией.
Штамм FLiRT выделяется своей способностью избегать иммунной системы, что делает его более заразным. Симптомы FLiRT схожи с предыдущими штаммами, включая лихорадку, кашель, усталость, потерю обоняния и другие классические признаки коронавирусной инфекции. При этом эксперты считают, что этот штамм может стать своеобразной «естественной вакциной», обновляющей коллективный иммунитет населения.
Штамм ХЕС появился в результате мутаций более ранних омикрон-вариантов.
«Впервые он был выявлен в Европе в середине 2024 года и позднее зарегистрирован в России. К конце сентября в Тюменской области уже были зафиксированы первые два случая заражения», — говорит Уманский.
Характерной чертой ХЕС является его высокая контагиозность, то есть высокая вероятность заражения при контакте с инфицированным. Симптомы аналогичны FLiRT: лихорадка, боль в горле, снижение аппетита, усталость и насморк. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности существующих вакцин против этого варианта.
Несмотря на меньшую летальность в сравнении с ранними волнами пандемии, коронавирус остается опасным, так как все еще может привести к:
Также коронавирус может оказывать долговременные негативные эффекты, такие как снижение физической выносливости, одышка, ухудшение памяти и внимания.
«Есть вероятность возникновения осложнений сердечно-сосудистой системы, а также снижение иммунитета», — говорит врач.
Для снижения риска заражения важно соблюдать базовые правила:
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