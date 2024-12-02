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Posted 2 декабря, 04:41

Published 2 декабря, 04:41

Modified 2 декабря, 04:43

Updated 2 декабря, 04:43

В Тюмени резко выросла заболеваемость COVID-19.

Мутации COVID-19: в Тюмени стремительно растет заболеваемость коронавирусом

2 декабря 2024, 04:41
Фото: 1MI. В Тюмени резко выросла заболеваемость COVID-19.

В Тюмени стремительно растет заболеваемость COVID-19

Сюжет
Коронавирус
В Тюмени зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Это связано с сезонным ослаблением иммунитета населения, увеличением числа контактов в холодное время года и появлением новых вариантов вируса, которые вызывают особые опасения у врачей. Чем опасны новые штаммы?

Пик еще впереди

За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 66 людям понадобилась госпитализация. Неделей ранее было зафиксировано 639 случаев заражения и 55 госпитализаций. В первые две недели ноября фиксировалось на 30% меньше эпизодов выявления COVID-19 среди жителей региона.

Однако и нынешние показатели пока нельзя назвать пиковыми, как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, в ближайшее время число заболевших может продолжить стремительно расти.

«Пик прогнозируется на конец декабря или же на январские праздники. До этого момента ситуация будет оставаться напряженной, особенно с учетом специфики существующих штаммов», — говорит специалист.

Основными причинами текущего роста заболеваемости специалист считает сезонность, ослабление мер профилактики, мутации вирусов и смешанные инфекции.

Добавим, что по данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе также отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 2%. В структуре выявленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

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Новые штаммы COVID-19

В 2024 году несколько новых штаммов коронавируса вызывают тревогу у специалистов. Два наиболее заметных из них — FLiRT и ХЕС. По словам врача, эти варианты вируса демонстрируют высокую заразность и способность частично обходить иммунный ответ организма, включая защиту, сформированную вакцинацией.

Штамм FLiRT выделяется своей способностью избегать иммунной системы, что делает его более заразным. Симптомы FLiRT схожи с предыдущими штаммами, включая лихорадку, кашель, усталость, потерю обоняния и другие классические признаки коронавирусной инфекции. При этом эксперты считают, что этот штамм может стать своеобразной «естественной вакциной», обновляющей коллективный иммунитет населения​.

Штамм ХЕС появился в результате мутаций более ранних омикрон-вариантов.

«Впервые он был выявлен в Европе в середине 2024 года и позднее зарегистрирован в России. К конце сентября в Тюменской области уже были зафиксированы первые два случая заражения», — говорит Уманский.

Характерной чертой ХЕС является его высокая контагиозность, то есть высокая вероятность заражения при контакте с инфицированным. Симптомы аналогичны FLiRT: лихорадка, боль в горле, снижение аппетита, усталость и насморк. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности существующих вакцин против этого варианта​.

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Опасные последствия

Несмотря на меньшую летальность в сравнении с ранними волнами пандемии, коронавирус остается опасным, так как все еще может привести к:

  • Поражению легких. Даже легкая форма может привести к воспалению легких и снижению их функциональности.
  • Постковидному синдрому. У 10–20% переболевших наблюдаются долгосрочные последствия, такие как хроническая усталость, снижение когнитивных функций, депрессия.
  • Мультисистемным осложнениям. Коронавирус может поражать не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную системы.

Также коронавирус может оказывать долговременные негативные эффекты, такие как снижение физической выносливости, одышка, ухудшение памяти и внимания.

«Есть вероятность возникновения осложнений сердечно-сосудистой системы, а также снижение иммунитета», — говорит врач.

Для снижения риска заражения важно соблюдать базовые правила:

  • Вакцинация и ревакцинация. Периодическая вакцинация остается самым эффективным способом защиты. Специалисты рекомендуют обновлять прививку каждые 6–12 месяцев.
  • Гигиена и дистанция. Мытье рук, ношение масок в общественных местах и избегание массовых мероприятий могут значительно снизить вероятность заболевания.
  • Забота о своем здоровье. Поддержание иммунитета через правильное питание, физическую активность и прием витаминов.
  • Своевременная изоляция. При первых симптомах болезни избегайте контактов с другими людьми.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что специалисты Роспотребнадзора выявили случай с подозрением на корь у жителя многоквартирного дома по улице Новоселов.

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