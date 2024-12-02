Мутации COVID-19: в Тюмени стремительно растет заболеваемость коронавирусом

В 2024 году несколько новых штаммов коронавируса вызывают тревогу у специалистов. Два наиболее заметных из них — FLiRT и ХЕС. По словам врача, эти варианты вируса демонстрируют высокую заразность и способность частично обходить иммунный ответ организма, включая защиту, сформированную вакцинацией.