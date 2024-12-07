В 2025 году у тюменцев вырастут зарплаты. Правда, не у всех

Posted 7 декабря, 10:28
Published 7 декабря, 10:28
Modified 7 декабря, 10:30
Updated 7 декабря, 10:30
Согласно Трудовому кодексу, заработная плата сотрудника не может быть ниже МРОТ, если он отработал всю свою норму времени. Эксперты отмечают, что повышение МРОТ на 16,6% отразится на заработной плате тюменцев. Правда вырастет она не у всех.
Как поясняет доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксаны Васильевой, с 1 января 2025 года роста заработной платы стоит ожидать тем сотрудникам, чья зарплата окажется ниже уровня МРОТ.
Экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе, в свою очередь подчеркивает, что зарплаты вырастут у работников бюджетной сферы, розничной торговли, сферы услуг и других областей, которые имеют низкие заработки. Что касается коммерческой отрасли, то повышение уровня МРОТ на размер заработка работников таких компаний окажет несущественное влияние.
«Изменения затронут лишь тех работников, чья зарплата окажется ниже возможного минимума, поскольку работодатель не вправе выплачивать работникам заработную плату ниже установленного размера. Однако стоит отметить, что многие работодатели при расчете фонда оплаты труда учитывают, помимо прочих факторов, и процентное изменение МРОТ», — поясняет Ольга Васильева РБК Тюмень.
Отметим, что в Тюменской области действуют районные коэффициенты и надбавки, увеличивающие уровень оплаты труда в регионе. В частности, в Уватском районе, отнесенном к районам Крайнего Севера, действует районный коэффициент 1,5 и процентная (северная) надбавка в размере 50% к месячному заработку.
В остальных муниципалитетах юга Тюменской области установлен лишь коэффициент в размере 1,15. Для сотрудников госучреждений в Тобольске, Тобольском и Вагайском районах установлена компенсация к заработной плате в размере 1,217, или 21,7%.
От размера МРОТ косвенно зависит и ряд пособий. В частности, размеры выплат по нетрудоспособности во время болезни.
«Компенсация по больничным листам рассчитывается исходят из среднего заработка сотурдника за последние два года и трудового стажа. Если трудовой стаж составляет менее полугода, то больничные рассчитываются по МРОТ», — говорит Оксана Васильева.
Минимальная сумма больничного по МРОТ за один день в 2025 году составит от 620,7 до 641,4 рубля в зависимости от числа дней в месяце.
Вследствие увеличения МРОТ вырастут и размеры выплаты молодым мамам. В первую очередь они повысятся у тех женщин, которые ранее не работали, так как пособие по беременности и родам рассчитывается на основе МРОТ, если отсутствовал заработок в расчетный период. По аналогичной схеме будут рассчитывать декретные выплаты. Правда, они зависят не от размера МРОТ, а от среднего уровня заработной платы, который в свою очередь зависит от МРОТ.
Еще одно пособие, размер которого вырастет вслед за повышением МРОТ — пособие по безработице.
В целом, по оценкам экспертов, благодаря увеличению МРОТ, доходы вырастут почти у 5 миллионов жителей России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области самыми низкооплачиваемыми вакансиями в ноябре стали почтальон, архивариус, слесарь, дворник, уборщик и кухонный работник. Размер предлагаемой заработной платы данным специалистам не превышает 25 тысяч рублей.