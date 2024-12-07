В 2025 году у тюменцев вырастут зарплаты. Правда, не у всех

Вследствие увеличения МРОТ вырастут и размеры выплаты молодым мамам. В первую очередь они повысятся у тех женщин, которые ранее не работали, так как пособие по беременности и родам рассчитывается на основе МРОТ, если отсутствовал заработок в расчетный период. По аналогичной схеме будут рассчитывать декретные выплаты. Правда, они зависят не от размера МРОТ, а от среднего уровня заработной платы, который в свою очередь зависит от МРОТ.