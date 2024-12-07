В Тюмени готовятся поднять тарифы ЖКХ. За что и на сколько больше будем платить?

Ранее «Наш Город» писал, что ФАС согласовала рост тарифов за коммунальные услуги в Тюменской области на 19% в 2025 году. С 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени могут вырасти на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе — от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.