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Posted 7 декабря, 11:35

Published 7 декабря, 11:35

Modified 7 декабря, 12:48

Updated 7 декабря, 12:48

В Тюмени готовятся поднять тарифы ЖКХ. За что и на сколько больше будем платить?

В Тюмени готовятся поднять тарифы ЖКХ. За что и на сколько больше будем платить?

7 декабря 2024, 11:35
Фото: 1MI.
Власти Тюменской области могут поднять в июле 2025 года тарифы на коммунальные услуги сразу на 19%. Соответствующий проект документа в настоящее время находится на рассмотрении. «Наш Город» выяснил — за что и на сколько будут платить больше тюменцы, если документ примут.

Отопление

Для потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым АО «УТСК» до 01.01.2018, и для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям, находящимся на обслуживании ПАО «СУЭНКО» до 01.01.2018 и до 01.01.2017 получавших тепловую энергию от АО «УТСК» размер тарифа за отопление с 1 июля 2025 года может увеличиться на 19,6%.

На 13% планируют увеличить тариф за отопление в домах, которые обслуживают котельные ТТС, по адресам:

  • ул. Электросетей, 1,
  • ул. Луначарского, 18/1,
  • ул. Газодобытчиков, 19,
  • ул. Академика Сахарова, 48,/1.
  • На 13% планируют увеличить тариф за отопление в домах, которые обслуживают котельные ООО «Техноцентр» по адресам:
  • ул. Интернациональная, 199/1,
  • ул. Интернациональная, 199/3,
  • ул. Новоселов, 66/2.
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Также на 13% планируют поднять тариф за услуги котельных ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль», ООО «Теплый дом» (Тюмень, западнее д. Ожогина), ООО «ТЕПЛОН», ООО «ТСК» (Тюмень, проезд Воронинские горки, 101, строение 12), а также котельной, расположенной по улице Велижанская, д. 66/1.

На 19,6% могут вырасти тарифы за услуги:

  • котельной ООО «УК НА ПРАЖСКОЙ»:
  • Котельной ООО «РЕМИН-ЭНЕРГО», расположенной по улице Клары Цеткин, 64, корпус 1 строение 2
  • котельной, эксплуатируемой ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России,
  • котельной ООО УК «Тюменьжилсервис» (только в домах, подключенных к распределительным тепловым сетям до 01.09.2019).

На 10,9% повысят тариф за отопление для тюменцев, проживающих в домах, подключенных к котельным:

  • ООО «СБК ЭНЕРГО» (Камчатская, 201б/1),
  • ООО «Рассвет-Т» (Полевая, 105/3 и также Краснооктябрьская, 14),
  • ООО «ТЕПЛОН» (ул. вице-адмирала Воронцова, 10/1),
  • ООО «Звезда управляет»,
  • ООО «Тепловые решения»,
  • ООО «ТСК» (Тимофея Чаркова, 69 и Беляева, 37/1),
  • ООО «МАРИОН» (ул. Героев Сталинградской битвы, 5/1 и Краснооктябрьская, 16/1), ;
  • ООО «Каденс» (ул. Шадринская, 14, ул. Свиридова, в ЖК «Квартал у озера»).
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Водоснабжение и водоотведение

Тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2025 года планируют повысить во всех компаниях на 10,9%. Исключение составит лишь Водоканал Тюмень — водоснабжение может подорожатьна 10,9%, водоотведение — на 28,5%.

Электричество и газ

Рост стоимости тарифа газоснабжения с 1 июля 2025 может вырасти на 10,4-10,9%. Электроэнергия по одноставочному тарифу для электроплит подорожает на 12,2%, для назовых плит — на 12,5%. По одноставочному тарифу, дифферинцированому по двум зонам суток, для электроплит увеличится на 36,2% (ночная зона), дл газовых плит — на 34,6% (ночная зона).

Мусор

Размер тарифа за обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 юля 2025 года может быть увеличен на 8,5%.

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Ранее «Наш Город» писал, что ФАС согласовала рост тарифов за коммунальные услуги в Тюменской области на 19% в 2025 году. С 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени могут вырасти на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе — от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.

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