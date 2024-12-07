В Тюмени готовятся поднять тарифы ЖКХ. За что и на сколько больше будем платить?

Posted 7 декабря, 11:35
Published 7 декабря, 11:35
Modified 7 декабря, 12:48
Updated 7 декабря, 12:48
Для потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым АО «УТСК» до 01.01.2018, и для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям, находящимся на обслуживании ПАО «СУЭНКО» до 01.01.2018 и до 01.01.2017 получавших тепловую энергию от АО «УТСК» размер тарифа за отопление с 1 июля 2025 года может увеличиться на 19,6%.
На 13% планируют увеличить тариф за отопление в домах, которые обслуживают котельные ТТС, по адресам:
Также на 13% планируют поднять тариф за услуги котельных ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль», ООО «Теплый дом» (Тюмень, западнее д. Ожогина), ООО «ТЕПЛОН», ООО «ТСК» (Тюмень, проезд Воронинские горки, 101, строение 12), а также котельной, расположенной по улице Велижанская, д. 66/1.
На 19,6% могут вырасти тарифы за услуги:
На 10,9% повысят тариф за отопление для тюменцев, проживающих в домах, подключенных к котельным:
Тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2025 года планируют повысить во всех компаниях на 10,9%. Исключение составит лишь Водоканал Тюмень — водоснабжение может подорожатьна 10,9%, водоотведение — на 28,5%.
Рост стоимости тарифа газоснабжения с 1 июля 2025 может вырасти на 10,4-10,9%. Электроэнергия по одноставочному тарифу для электроплит подорожает на 12,2%, для назовых плит — на 12,5%. По одноставочному тарифу, дифферинцированому по двум зонам суток, для электроплит увеличится на 36,2% (ночная зона), дл газовых плит — на 34,6% (ночная зона).
Размер тарифа за обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 юля 2025 года может быть увеличен на 8,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что ФАС согласовала рост тарифов за коммунальные услуги в Тюменской области на 19% в 2025 году. С 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени могут вырасти на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе — от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.