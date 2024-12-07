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Posted 7 декабря, 12:27

Published 7 декабря, 12:27

Modified 7 декабря, 12:37

Updated 7 декабря, 12:37

Разрушительный ретроградный Марс: какие опасности для тюменцев таит ретро-планета

Разрушительный ретроградный Марс: какие опасности для тюменцев таит ретро-планета

7 декабря 2024, 12:27
Фото: 1MI.
С сегодняшнего дня планета Марс уйдет в ретроградное состояние. Данное астрономическое явление схоже с явление ретроградного Меркурия.

В период ретроградности с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Правда, случается ретроградный Марс гораздо реже раз в два года, а длитсямарс период ретроградности 2,5 месяца. Последний раз Марс ретроградил с 30 октября 2022 года по 13 января 2023 года.

Как повлияет на жизнь тюменцев такое положение планеты выяснил «Наш Город».

Мифы и не только

Единого мнения о том, какое влияние оказывают на нашу жизнь ретроградные планеты, не существует. Астрономы считают, что ретроградность не способна как-то влиять на человека. Однако астрологи придерживаются иного мнения и даже приписывают такому явлению мистические свойства.

Агрессивность Марса объяснима с точки зрения мифологии: это ведь бог войны, а с ним шутить не стоит. По мнению экспертов, период ретро-Марса знаменуется войнами и катастрофами, ростом преступности, так как люди становятся агрессивнее, большими усилиями в достижении целей.

Марс в астрологии считается планетой, отвечающей за действия, силу волю, импульсы. Планета оказывает влияние на карьеру, активность, вовлеченность и проявления в мир. Поэтому эксперты не рекомендуют совершать больших перемен в жизни — их лучше отложить на определенное время. Энергию лучше направить на реализацию тех целей, которые ранее были заброшены.

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Что нельзя делать в период ретроградного Марса

  • приступать к новым долгосрочным бизнес-проектам,
  • подавать иски, начинать споры, конфликты по своей инициативе
  • вступать в длительную конкурентную борьбу, давать старт спортивным соревнованиям либо крупным военным сражениям
  • делать плановые операции
  • покупать автомашины, средства производства, бытовую технику, инструменты, и пр. Исключение — случаи, когда закупки происходят на регулярной основе либо запланированы заранее.
  • начинать строительство или ремонт
  • оформлять долгосрочные кредиты, брать на себя длительные обязательства (особенно если их выполнение связано с повышенной активностью)
  • отправляться в долгосрочные путешествия

Астрологи отмечают, что девизом на ближайшие два с половиной месяца должна стать умеренность и аккуратность.

Что можно делать в период ретроградного Марса

  • приводить в порядок старые дела, подтягивать так называемые «хвосты»
  • начинать короткие блиц-проекты, не рассчитанные на перспективу и имеющие своей целью удовлетворение каких-либо сиюминутных потребностей.
  • возобновлять ранее заброшенные занятия спортом, ремонтом и т. д.
  • вести подготовку к переменам, запланированным в прошлом
  • обращаться в прошлое, чтобы подвести итоги, и планировать будущее
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Отметим, период ретроградного Марса продлится до 24 февраля 2025 года. В настоящее время также ретроградит Меркурий. Ретроградное положение планета приняла 26 ноября и выйдет из него 15 декабря 2024 года.

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