Разрушительный ретроградный Марс: какие опасности для тюменцев таит ретро-планета

Posted 7 декабря, 12:27
Published 7 декабря, 12:27
Modified 7 декабря, 12:37
Updated 7 декабря, 12:37
В период ретроградности с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Правда, случается ретроградный Марс гораздо реже раз в два года, а длитсямарс период ретроградности 2,5 месяца. Последний раз Марс ретроградил с 30 октября 2022 года по 13 января 2023 года.
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Единого мнения о том, какое влияние оказывают на нашу жизнь ретроградные планеты, не существует. Астрономы считают, что ретроградность не способна как-то влиять на человека. Однако астрологи придерживаются иного мнения и даже приписывают такому явлению мистические свойства.
Агрессивность Марса объяснима с точки зрения мифологии: это ведь бог войны, а с ним шутить не стоит. По мнению экспертов, период ретро-Марса знаменуется войнами и катастрофами, ростом преступности, так как люди становятся агрессивнее, большими усилиями в достижении целей.
Марс в астрологии считается планетой, отвечающей за действия, силу волю, импульсы. Планета оказывает влияние на карьеру, активность, вовлеченность и проявления в мир. Поэтому эксперты не рекомендуют совершать больших перемен в жизни — их лучше отложить на определенное время. Энергию лучше направить на реализацию тех целей, которые ранее были заброшены.
Астрологи отмечают, что девизом на ближайшие два с половиной месяца должна стать умеренность и аккуратность.
Отметим, период ретроградного Марса продлится до 24 февраля 2025 года. В настоящее время также ретроградит Меркурий. Ретроградное положение планета приняла 26 ноября и выйдет из него 15 декабря 2024 года.