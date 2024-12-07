Разрушительный ретроградный Марс: какие опасности для тюменцев таит ретро-планета

Марс в астрологии считается планетой, отвечающей за действия, силу волю, импульсы. Планета оказывает влияние на карьеру, активность, вовлеченность и проявления в мир. Поэтому эксперты не рекомендуют совершать больших перемен в жизни — их лучше отложить на определенное время. Энергию лучше направить на реализацию тех целей, которые ранее были заброшены.